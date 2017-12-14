|Общество
|14.12.2017 18:02
Волгоградских единороссов взволновала реклама под окнами ЧМ-2018
Волгоградское УФАС занялось рассмотрением дела по признакам нарушения закона о рекламе ООО «МПК-Сервис», которое занимается установкой окон. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольный орган, заявление в УФАС направило Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия», куда, в свою очередь, обратился житель города. Волгоградца возмутила реклама указанной фирмы, которая сообщала о том, что «в связи с проведением ЧМ-2018 в Волгограде дома, находящиеся в непосредственной близости со стадионом, имеют возможность замены окон и установки балконов и лоджий на льготных условиях…». В антимонопольном органе уже вызвали заинтересованные стороны на ковер. Заседание по оконному делу, которое приобрело политический окрас, назначено на конец декабря.
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О загрязненной нитратами питьевой воде и проблеме с вывозом мусора говорили в Калачевском районе на выездном...
|Аналитика
|14.12.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: власти Волгоградской области «везут» на себе уже существующие проблемы обманутых дольщиков и оглядываются по сторонам. Истец в засаде: бывший депутат Госдумы Олег Михеев, скрываясь от правосудия, умудряется подкидывать работу волгоградским судьям. Подтверждено официально: финал кубка России по футболу точно пройдет 9 мая в Волгограде. У волгоградского аэропорта выдался удачный год: дело почти дошло до миллионного пассажира. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме...
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|Общество
|14.12.2017 18:45
Главный редактор газеты «Авангард» Новоаннинского района Волгоградской области Николай Степыгин, который присутствовал сегодня на пресс-конференции Владимира Путина, после ее окончания подошел к президенту России и поблагодарил его за помощь в ликвидации последствий природных пожаров в регионе. Как рассказал Николай Александрович ИА «Высота 102», Владимир Путин в это время давал автограф журналисту в инвалидной коляске, и в ответ на благодарность кивнул волгоградцу. Николай Александрович уже в шестой раз принимает участие в пресс-конференциях Владимира Путина. «Надеялся, что повезет в этот раз и удастся спросить, почему на героической волгоградской земле нет ни одного военного или суворовского училища, - рассказал главный редактор районной газеты....
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|Экономика
|14.12.2017 17:20
Начать Новый год с чистого листа, оставляя в старом году все плохое, в том числе и долги за коммунальные услуги, призывают волгоградцев «Концессии теплоснабжения». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, формально потребителями ресурсов, поставляемых «Концессии теплоснабжения», являются юридические лица, в том числе управляющие организации. Из всех УК и ТСЖ Волгограда порядка 250 управляющих организаций в настоящее время имеют просроченную задолженность за тепло и горячую воду около 400 млн рублей. Также в должниках числятся около 60 тысяч владельцев лицевых счетов, которые имеют задолженность свыше двух месяцев на сумму более 200 млн рублей. «Практика показывает, что просрочку платежа допускают разные...
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|Экономика
|14.12.2017 17:17
Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по установке приборов учета воды на сетях в районе пересечения улиц Карпинского и Грейдерной и по улице Азизбекова. Устанавливаемые приборы позволят контролировать объемы подаваемой воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в связи с этим с 01.00 час. 15 декабря 2017 г. до 01.00 час. 16 декабря 2017 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Ворошиловского района Волгограда: - ул. Азизбекова, дд. №1 – 80; - ул. Боровского, дд. №1 – 40; - ул. Грановитая, дд. №1 – 70; - ул. Грейдерная, дд. №1 – 46; - ул. Данченко, дд. №1 –...
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|Экономика
|14.12.2017 17:17
В администрации Волгограда объявили торги по размещению торговых объектов – павильонов и киосков, которые состоятся уже в начале нового года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте мэрии, торги пройдут в форме конкурса, его участникам необходимо будет внести залог – от нескольких десятков до полутора сотен тысяч рублей. На торги будут выставлено 21 место в Кировском, Красноармейском Центральном, Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Дзержинском районах Волгограда для размещения киосков и павильонов для торговли продовольственными и непродовольственными товарами, а также для оказания бытовых услуг. Максимальная сумма договора определена для адреса в Краснооктябрьском районе Волгограда на ул....
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|Астрахань
|14.12.2017 16:40
После успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики в Астрахань вернулись экипажи трёх истребителей МиГ-29СМТ. Как сообщает ИА «Астрахань 24», на лётном поле военного аэродрома Приволжский героев встречали губернатор Астраханской области Александр Жилкин, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов. Александр Жилкин поздравил военных лётчиков с успешным выполнением боевого задания и возвращением на родную астраханскую землю. «Мы переживали за вас, ждали окончания вашей непростой командировки, – сказал губернатор. – Астраханцы гордятся тем, что Воздушно-космические силы показали свою мощь и надёжность, выполняя непростые боевые задания в Сирии. Вы на деле продемонстрировали настоящий патриотизм, а успехи в вашем ратном труде дают...
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|Здравоохранение
|14.12.2017 16:23
В следующем году школьников и учащихся профтехучилищ и колледжей Волгоградской области ждут профилактические осмотры в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных средств. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ подписан в комитете здравоохранения Волгоградской области. Профосмотры будут проводиться в два этапа – диагностический, это медосмотр, и предварительное химико-токсикологическое исследование. Если будет установлен случай употребления наркотиков, то школьника или учащегося направят в специализированное медучреждения для оказания ему помощи. Медосмотрами займутся во всех районах и городах Волгоградской области.
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|Экономика
|14.12.2017 16:22
«Концессии водоснабжения» запустили первые сточные воды от потребителей Центрального района Волгограда по новому канализационному коллектору «Разгуляевский». Сети водоотведения Дзержинского района в ближайшее время также будут переключены на новый магистральный коллектор. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это улучшает общее состояние городской канализации, открывает новые возможности для жилого строительства и оказывает благоприятное воздействие на экологию города. Новый коллектор решает давнюю проблему подключения новостроек к канализации и обеспечивает комфорт потребителей центральных районов Волгограда. Долгое время ресурсоснабжающая организация не могла подключать застройщиков к сетям Дзержинского района в силу отсутствия резервов пропускной способности системы водоотведения. «Транспортировка стоков напрямую...
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|Аналитика
|14.12.2017 15:43
Номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе – октябре 2017 года составили 514,9 млрд рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 1,6%. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградстате. При этом реальные денежные доходы населения области за этот период уменьшились на 2,2%. Согласно данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата в Волгоградской области с января по сентябрь - 27 тысяч рублей.
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|Происшествия
|14.12.2017 15:33
Авария с участием грузовика с прицепом и отечественного легкового автомобиля произошла в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, ЧП случилось на улице Водников. "Лада Самара" оказалась зажата между грузовиком и его прицепом. Грузовик протащил легковушку еще несколько метров и лишь затем остановился. При этом задний бампер "Лады" сорвало от удара об столб с размещенным на нем дорожным знаком. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Информация уточняется.
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|Спорт
|14.12.2017 15:32
В ближайшее время владельцев гостиниц и прочего арендного жилья, резко взвинтивших цены на период проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу, власти собираются вызвать на серьезный разговор. По сведениям ИА «Высота 102», в администрации Волгоградской области озабочены игнорированием представителями бизнеса постановления правительства РФ от 10 февраля 2016 года «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители». На сегодняшний день налицо факты, свидетельствующие...
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|Общество
|14.12.2017 14:35
Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении иска волгоградского Нового экспериментального театра в обжаловании представления аудиторов контрольно-счетной палаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, в НЭТе пытались оспорить представление КСП Волгоградской области, вынесенное по фактам нарушения учреждением положения о закупках. Также в театре не согласились с дисциплинарным наказанием главбуха театра Ангелины Шершень за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных. Но в результате суд признал претензии аудиторов законными. Ранее, напомним, руководство театра пыталось оспорить и другое предписание КСП – о приостановлении действия двух лицензионных договоров, по которым худрук театра Отар Джангишерашвили...
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|Экономика
|14.12.2017 14:07
Главный инвестиционный закон Волгоградской области в сфере строительства оказался неоправданно оптимистичным. Как сообщает ИА «Высота 102», за два с лишним года действия закона №85-ОД жизнь показала, что предъявляемые администрацией региона требования к застройщикам, увы, завышены. Смысл закона заключается в предоставлении крупным инвесторам в аренду земельных участков без проведения торгов при выполнении ими нескольких условий. Утвержденные критерии признания проектов масштабными и достойными преференций, как выяснилось, инвесторам оказались не по зубам. Одно из главных прописанных в законе требований к застройщикам жилых комплексов в Волгограде и Волжском – введение в эксплуатацию не менее 400 тысяч квадратных метров жилья. Причем, начиная с...
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|Общество
|14.12.2017 13:45 (Обновлено: 14.12.2017 14:55)
Рекордное число пассажиров в этом году удалось обслужить волгоградскому аэропорту. Как сообщили ИА "Высота 102" в воздушной гавани, по предварительным подсчетам, авиаузел готовится встретить в декабре миллионного пассажира, а всего по итогам 2017 года пассажиропоток составит более 1 миллиона человек - на 25% больше, чем в 2016 году. Такого показателя аэропорт Волгограда не демонстрировал очень давно. В среднем воздушная гавань обслуживала в год порядка 500 тысяч пассажиров. Пассажиропоток активно стал расти последние три года. Аэропорт начал обслуживать 750, 800 и даже 900 тысяч пассажиров в год. Такой прирост специалисты связывают с проводимой к ЧМ-2018 реконструкцией авиаузла, возросшей привлекательностью Волгограда как...
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|Происшествия
|14.12.2017 13:33
Почти четверть тысячи голов овец и ягнят угнал старший чабан племзавода в Палласовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, вверенный его заботам скот на сумму почти миллион рублей мужчина отдал в счет своего долга. Свою вину свою он полностью признал, теперь чабану грозит до шести лет лишения свободы за растрату. Сейчас правоохранители принимают меры для возвращения овечьего поголовья хозяевам.
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14 декабря 20:00
14 декабря 18:45
14 декабря 18:02
Волгоградских единороссов взволновала реклама под окнами ЧМ-2018 9
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14 декабря 14:35
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14 декабря 13:45
14 декабря 13:18
Общество
14 декабря 18:45
14 декабря 18:02
Волгоградских единороссов взволновала реклама под окнами ЧМ-2018 9
14 декабря 16:39
14 декабря 14:35
14 декабря 13:45
14 декабря 13:18
14 декабря 12:12
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