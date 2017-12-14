









Смотрите сегодня в программе: власти Волгоградской области «везут» на себе уже существующие проблемы обманутых дольщиков и оглядываются по сторонам. Истец в засаде: бывший депутат Госдумы Олег Михеев, скрываясь от правосудия, умудряется подкидывать работу волгоградским судьям. Подтверждено официально: финал кубка России по футболу точно пройдет 9 мая в Волгограде. У волгоградского аэропорта выдался удачный год: дело почти дошло до миллионного пассажира.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.