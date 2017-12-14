В Ворошиловском районе Волгограда пройдут работы на водоводе

Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по установке приборов учета воды на сетях в районе пересечения улиц Карпинского и Грейдерной и по улице Азизбекова. Устанавливаемые приборы позволят контролировать объемы подаваемой воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в связи с этим с 01.00 час. 15 декабря 2017 г. до 01.00 час. 16 декабря 2017 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Ворошиловского района Волгограда:

- ул. Азизбекова, дд. №1 – 80;

- ул. Боровского, дд. №1 – 40;

- ул. Грановитая, дд. №1 – 70;

- ул. Грейдерная, дд. №1 – 46;

- ул. Данченко, дд. №1 – 40;

- ул. Детская, дд. №1 – 11;

- ул. Диккенса, дд. №1 – 40;

- ул. Заслонова, дд. №1 – 60;

- ул. Карпинская, дд. №1 – 50;

- ул. Малыгина, дд. №1 – 70;

- ул. Мицкевича, дд. №1 – 60;

- ул. Неждановой, д. №1 – 5;

- ул. Саврасова, дд. №1 – 20;

- ул. Садовского, дд. №1 – 40;

- ул. Семенова-Тян-Шанского, дд. №1 – 40;

- ул. Сафонова, дд. №1 – 50;

- ул. Саши Филиппова, д. №94 – 96, 98, 106;

- ул. Яблочная, дд. №38 – 64;

- СНТ «Дружба» и «Рекорд».

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2017 гг. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.























