|Экономика
|14.12.2017 17:20
Долги за тепло и горячую воду накопили около 60 тысяч волгоградцев
Начать Новый год с чистого листа, оставляя в старом году все плохое, в том числе и долги за коммунальные услуги, призывают волгоградцев «Концессии теплоснабжения». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, формально потребителями ресурсов, поставляемых «Концессии теплоснабжения», являются юридические лица, в том числе управляющие организации. Из всех УК и ТСЖ Волгограда порядка 250 управляющих организаций в настоящее время имеют просроченную задолженность за тепло и горячую воду около 400 млн рублей. Также в должниках числятся около 60 тысяч владельцев лицевых счетов, которые имеют задолженность свыше двух месяцев на сумму более 200 млн рублей.
«Практика показывает, что просрочку платежа допускают разные категории населения, среди которых имеются и те, кто ведет асоциальный образ жизни, и весьма обеспеченные горожане. Но, так или иначе, закон един для всех: платить за коммунальные услуги – закреплённая в Жилищном кодексе обязанность, а не право. Конечно, у граждан могут быть нарекания к работе любой ресурсоснабжающей организации, но это не повод не платить по счетам. Со своей стороны тепловые сети идут на контакт и готовы разбирать каждую проблемную ситуации, улучшая качество своей работы. Однако и гражданам следует соблюдать платежную дисциплину. Не стоит забывать, что отказ платить за отпускаемые предприятием и идущие в многоквартирные дома ресурсы, тепло и горячую воду, не имеет законных оснований. А в перспективе может привести к ухудшению надежности теплоснабжения», - объясняют в компании.
Напомним, согласно пункту 66 Постановления Правительства РФ № 354, платить за коммунальные услуги нужно до 10 числа каждого месяца. Информация о наличии долга указывается в платежном документе за ЖКУ отдельной строкой. Если задолженность не погашается, поставщик ресурсов имеет право обратиться в суд. Вынесенный судебным органом приказ о взыскании задолженности направляется судебным приставам для возбуждения исполнительного производства. После этого сумма долга будет взыскиваться в принудительном порядке. Однако каждый гражданин имеет возможность не доводить ситуацию до крайности и решить вопрос по оплате своевременно, в добровольном порядке.
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|Общество
|14.12.2017 18:02
Волгоградское УФАС занялось рассмотрением дела по признакам нарушения закона о рекламе ООО «МПК-Сервис», которое занимается установкой окон. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольный орган, заявление в УФАС направило Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия», куда, в свою очередь, обратился житель города. Волгоградца возмутила реклама указанной фирмы, которая сообщала о том, что «в связи с проведением ЧМ-2018 в Волгограде дома, находящиеся в непосредственной близости со стадионом, имеют возможность замены окон и установки балконов и лоджий на льготных условиях…». В антимонопольном органе уже вызвали заинтересованные стороны на ковер. Заседание по оконному делу, которое приобрело политический окрас, назначено...
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|Экономика
|14.12.2017 17:17
Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по установке приборов учета воды на сетях в районе пересечения улиц Карпинского и Грейдерной и по улице Азизбекова. Устанавливаемые приборы позволят контролировать объемы подаваемой воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в связи с этим с 01.00 час. 15 декабря 2017 г. до 01.00 час. 16 декабря 2017 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Ворошиловского района Волгограда: - ул. Азизбекова, дд. №1 – 80; - ул. Боровского, дд. №1 – 40; - ул. Грановитая, дд. №1 – 70; - ул. Грейдерная, дд. №1 – 46; - ул. Данченко, дд. №1 –...
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|Экономика
|14.12.2017 17:17
В администрации Волгограда объявили торги по размещению торговых объектов – павильонов и киосков, которые состоятся уже в начале нового года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте мэрии, торги пройдут в форме конкурса, его участникам необходимо будет внести залог – от нескольких десятков до полутора сотен тысяч рублей. На торги будут выставлено 21 место в Кировском, Красноармейском Центральном, Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Дзержинском районах Волгограда для размещения киосков и павильонов для торговли продовольственными и непродовольственными товарами, а также для оказания бытовых услуг. Максимальная сумма договора определена для адреса в Краснооктябрьском районе Волгограда на ул....
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|Астрахань
|14.12.2017 16:40
После успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики в Астрахань вернулись экипажи трёх истребителей МиГ-29СМТ. Как сообщает ИА «Астрахань 24», на лётном поле военного аэродрома Приволжский героев встречали губернатор Астраханской области Александр Жилкин, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов. Александр Жилкин поздравил военных лётчиков с успешным выполнением боевого задания и возвращением на родную астраханскую землю. «Мы переживали за вас, ждали окончания вашей непростой командировки, – сказал губернатор. – Астраханцы гордятся тем, что Воздушно-космические силы показали свою мощь и надёжность, выполняя непростые боевые задания в Сирии. Вы на деле продемонстрировали настоящий патриотизм, а успехи в вашем ратном труде дают...
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|Общество
|14.12.2017 16:39 (Обновлено: 14.12.2017 16:39)
В рамках развития муниципального общественного транспорта на городские маршруты Волжского уже вышли современные автобусы, работающие на компримированном природном газе. До конца года планируется завершить модернизацию более 40 остановок. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского при подведении итогов 2017 года, в уходящем году в городе провели масштабный ремонт дорог и тротуаров, модернизировали пешеходную и транспортную инфраструктуру, высадили молодые растения и обновили поливочный водопровод. Всего в городе отремонтировано свыше 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 40 тысяч м2 внутриквартальных проездов, обустроено 19 тротуаров общей площадью более 10 тысяч м2, а...
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|Здравоохранение
|14.12.2017 16:23
В следующем году школьников и учащихся профтехучилищ и колледжей Волгоградской области ждут профилактические осмотры в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных средств. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ подписан в комитете здравоохранения Волгоградской области. Профосмотры будут проводиться в два этапа – диагностический, это медосмотр, и предварительное химико-токсикологическое исследование. Если будет установлен случай употребления наркотиков, то школьника или учащегося направят в специализированное медучреждения для оказания ему помощи. Медосмотрами займутся во всех районах и городах Волгоградской области.
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|Экономика
|14.12.2017 16:22
«Концессии водоснабжения» запустили первые сточные воды от потребителей Центрального района Волгограда по новому канализационному коллектору «Разгуляевский». Сети водоотведения Дзержинского района в ближайшее время также будут переключены на новый магистральный коллектор. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это улучшает общее состояние городской канализации, открывает новые возможности для жилого строительства и оказывает благоприятное воздействие на экологию города. Новый коллектор решает давнюю проблему подключения новостроек к канализации и обеспечивает комфорт потребителей центральных районов Волгограда. Долгое время ресурсоснабжающая организация не могла подключать застройщиков к сетям Дзержинского района в силу отсутствия резервов пропускной способности системы водоотведения. «Транспортировка стоков напрямую...
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|Аналитика
|14.12.2017 15:43
Номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе – октябре 2017 года составили 514,9 млрд рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 1,6%. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградстате. При этом реальные денежные доходы населения области за этот период уменьшились на 2,2%. Согласно данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата в Волгоградской области с января по сентябрь - 27 тысяч рублей.
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|Происшествия
|14.12.2017 15:33
Авария с участием грузовика с прицепом и отечественного легкового автомобиля произошла в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, ЧП случилось на улице Водников. "Лада Самара" оказалась зажата между грузовиком и его прицепом. Грузовик протащил легковушку еще несколько метров и лишь затем остановился. При этом задний бампер "Лады" сорвало от удара об столб с размещенным на нем дорожным знаком. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Информация уточняется.
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|Спорт
|14.12.2017 15:32 (Обновлено: 14.12.2017 15:35)
В ближайшее время владельцев гостиниц и прочего арендного жилья, резко взвинтивших цены на период проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу, власти собираются вызвать на серьезный разговор. По сведениям ИА «Высота 102», в администрации Волгоградской области озабочены игнорированием представителями бизнеса постановления правительства РФ от 10 февраля 2016 года «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители». ...
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|Общество
|14.12.2017 14:35
Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении иска волгоградского Нового экспериментального театра в обжаловании представления аудиторов контрольно-счетной палаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, в НЭТе пытались оспорить представление КСП Волгоградской области, вынесенное по фактам нарушения учреждением положения о закупках. Также в театре не согласились с дисциплинарным наказанием главбуха театра Ангелины Шершень за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных. Но в результате суд признал претензии аудиторов законными. Ранее, напомним, руководство театра пыталось оспорить и другое предписание КСП – о приостановлении действия двух лицензионных договоров, по которым худрук театра Отар Джангишерашвили...
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|Экономика
|14.12.2017 14:07
Главный инвестиционный закон Волгоградской области в сфере строительства оказался неоправданно оптимистичным. Как сообщает ИА «Высота 102», за два с лишним года действия закона №85-ОД жизнь показала, что предъявляемые администрацией региона требования к застройщикам, увы, завышены. Смысл закона заключается в предоставлении крупным инвесторам в аренду земельных участков без проведения торгов при выполнении ими нескольких условий. Утвержденные критерии признания проектов масштабными и достойными преференций, как выяснилось, инвесторам оказались не по зубам. Одно из главных прописанных в законе требований к застройщикам жилых комплексов в Волгограде и Волжском – введение в эксплуатацию не менее 400 тысяч квадратных метров жилья. Причем, начиная с...
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|Общество
|14.12.2017 13:45 (Обновлено: 14.12.2017 14:55)
Рекордное число пассажиров в этом году удалось обслужить волгоградскому аэропорту. Как сообщили ИА "Высота 102" в воздушной гавани, по предварительным подсчетам, авиаузел готовится встретить в декабре миллионного пассажира, а всего по итогам 2017 года пассажиропоток составит более 1 миллиона человек - на 25% больше, чем в 2016 году. Такого показателя аэропорт Волгограда не демонстрировал очень давно. В среднем воздушная гавань обслуживала в год порядка 500 тысяч пассажиров. Пассажиропоток активно стал расти последние три года. Аэропорт начал обслуживать 750, 800 и даже 900 тысяч пассажиров в год. Такой прирост специалисты связывают с проводимой к ЧМ-2018 реконструкцией авиаузла, возросшей привлекательностью Волгограда как...
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|Происшествия
|14.12.2017 13:33
Почти четверть тысячи голов овец и ягнят угнал старший чабан племзавода в Палласовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, вверенный его заботам скот на сумму почти миллион рублей мужчина отдал в счет своего долга. Свою вину свою он полностью признал, теперь чабану грозит до шести лет лишения свободы за растрату. Сейчас правоохранители принимают меры для возвращения овечьего поголовья хозяевам.
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|Общество
|14.12.2017 13:18 (Обновлено: 14.12.2017 13:20)
В Волгограде владельца небезопасного причала на Волге наказали за игнорирование предписаний Ространснадзора
На 150 тысяч рублей оштрафовано МУП "Берегоукрепление" за неисполнение в установленный срок предписания Волгоградского линейного отдела Волжского Управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора, выявившего нарушения по содержанию и эксплуатации причала и причальных сооружений в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. По материалам дела, причалы и причальные сооружения, расположенные в створе ул. Гагарина в Волгограде (2549 км реки Волга по Атласу единой глубоководной системы европейской части РФ) до ул. Краснознаменская (2550,5 км. р. Волга по Атласу ЕГС ЕЧ РФ), в 2006 году постановлением главы Волгограда были переданы на баланс МУПа на праве хозяйственного...
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14 декабря 18:02
14 декабря 17:20
Долги за тепло и горячую воду накопили около 60 тысяч волгоградцев 16
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Экономика
14 декабря 17:20
Долги за тепло и горячую воду накопили около 60 тысяч волгоградцев 16
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14 декабря 14:07
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