Долги за тепло и горячую воду накопили около 60 тысяч волгоградцев

Начать Новый год с чистого листа, оставляя в старом году все плохое, в том числе и долги за коммунальные услуги, призывают волгоградцев «Концессии теплоснабжения». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, формально потребителями ресурсов, поставляемых «Концессии теплоснабжения», являются юридические лица, в том числе управляющие организации. Из всех УК и ТСЖ Волгограда порядка 250 управляющих организаций в настоящее время имеют просроченную задолженность за тепло и горячую воду около 400 млн рублей. Также в должниках числятся около 60 тысяч владельцев лицевых счетов, которые имеют задолженность свыше двух месяцев на сумму более 200 млн рублей.

«Практика показывает, что просрочку платежа допускают разные категории населения, среди которых имеются и те, кто ведет асоциальный образ жизни, и весьма обеспеченные горожане. Но, так или иначе, закон един для всех: платить за коммунальные услуги – закреплённая в Жилищном кодексе обязанность, а не право. Конечно, у граждан могут быть нарекания к работе любой ресурсоснабжающей организации, но это не повод не платить по счетам. Со своей стороны тепловые сети идут на контакт и готовы разбирать каждую проблемную ситуации, улучшая качество своей работы. Однако и гражданам следует соблюдать платежную дисциплину. Не стоит забывать, что отказ платить за отпускаемые предприятием и идущие в многоквартирные дома ресурсы, тепло и горячую воду, не имеет законных оснований. А в перспективе может привести к ухудшению надежности теплоснабжения», - объясняют в компании.

Напомним, согласно пункту 66 Постановления Правительства РФ № 354, платить за коммунальные услуги нужно до 10 числа каждого месяца. Информация о наличии долга указывается в платежном документе за ЖКУ отдельной строкой. Если задолженность не погашается, поставщик ресурсов имеет право обратиться в суд. Вынесенный судебным органом приказ о взыскании задолженности направляется судебным приставам для возбуждения исполнительного производства. После этого сумма долга будет взыскиваться в принудительном порядке. Однако каждый гражданин имеет возможность не доводить ситуацию до крайности и решить вопрос по оплате своевременно, в добровольном порядке.



















