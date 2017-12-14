В Волжском подводят итоги благоустройства города в 2017 году









В рамках развития муниципального общественного транспорта на городские маршруты Волжского уже вышли современные автобусы, работающие на компримированном природном газе. До конца года планируется завершить модернизацию более 40 остановок.

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского при подведении итогов 2017 года, в уходящем году в городе провели масштабный ремонт дорог и тротуаров, модернизировали пешеходную и транспортную инфраструктуру, высадили молодые растения и обновили поливочный водопровод.

Всего в городе отремонтировано свыше 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 40 тысяч м2 внутриквартальных проездов, обустроено 19 тротуаров общей площадью более 10 тысяч м2, а также обновлены подъездные пути к 10 образовательным учреждениям. В 2018 году асфальтовое покрытие будут ремонтировать на территории 19-ти детских садов.

На улице Набережной начато обновление пешеходной и велосипедной дорожек общей площадью более 4,4 тысяч м2. Завершить работы планируется в следующем году.

Особое внимание специалисты уделяют безопасности дорожного движения. В текущем году были обустроены три новых островка безопасности: на пересечении проспекта Ленина c улицей Большевистской, на улицах Александрова (между 17 и 21 микрорайонами) и Карбышева (между 26 и 27 микрорайонами). На пересечении улицы Логинова и проспекта Ленина оборудовали делиниаторы, а вдоль дорог по всему городу установили более 3,5 тысяч метров турникетных ограждений.

В 2017 году Волжский приобрёл в лизинг 15 единиц специализированной дорожной и коммунальной техники и 6 единиц оборудования. Новую технику планируется использовать, в том числе, и для уборки пешеходных дорожек, карманов остановочных пунктов и прилотковой зоны проезжей части.

За весенний и осенний период на улицах города высажено более 2500 роз, 650 кустарников и 1000 деревьев, среди которых – липа, клён, дуб. На площади более тысячи квадратных метров высажены клумбы с однолетними цветами.



