







«Концессии водоснабжения» запустили первые сточные воды от потребителей Центрального района Волгограда по новому канализационному коллектору «Разгуляевский». Сети водоотведения Дзержинского района в ближайшее время также будут переключены на новый магистральный коллектор. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это улучшает общее состояние городской канализации, открывает новые возможности для жилого строительства и оказывает благоприятное воздействие на экологию города.

Новый коллектор решает давнюю проблему подключения новостроек к канализации и обеспечивает комфорт потребителей центральных районов Волгограда. Долгое время ресурсоснабжающая организация не могла подключать застройщиков к сетям Дзержинского района в силу отсутствия резервов пропускной способности системы водоотведения.

«Транспортировка стоков напрямую через Центральный район была невозможна в связи с перегрузкой обоих старых коллекторов. Из-за нехватки мощностей сточные воды с новых объектов застройки Дзержинского районаn перенаправлялись в обход - через Краснооктябрьский район на Главную канализационно-насосную станцию в Центральном районе. Такая ситуация препятствовала полноценному развитию городской территории. Запуск нового коллектора также способствует развитию строительства в поселке Городище. Раньше оно затруднялось ограничениями пропускной способности волгоградской канализации. Строительство Разгуляевского коллектора решило эти проблемы. Благодаря новым сетям нормализуется канализование не только Дзержинского и Центрального районов, но и поселка Городище. Сети Краснооктябрьского района больше не будут перегружаться стоками соседних районов, что снижает риск аварийных ситуаций на сетях. Городская территория получила долгожданный стимул к развитию жилой зоны и социальной инфраструктуры, а жители – уверенность в бесперебойной работе канализационных сетей», - отмечает заместитель директора по перспективному развитию и капитальному строительству Александр Жерноков.

Разгуляевский коллектор – самый крупный проект инвестиционной программы «Концессий водоснабжения». Общая длина коллектора – 4496 м. Диаметр нового коллектора – 1200 мм. Его пропускная способность составляет 2,2 кубометра в секунду. Завершение строительства стало знаковым этапом реализации комплексной экологической задачи, поставленной президентом РФ.



