В Волгограде на период матчей ЧМ -2018 владельцам гостиниц пропишут "таблетки от жадности"

В ближайшее время владельцев гостиниц и прочего арендного жилья, резко взвинтивших цены на период проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу, власти собираются вызвать на серьезный разговор. По сведениям ИА «Высота 102», в администрации Волгоградской области озабочены игнорированием представителями бизнеса постановления правительства РФ от 10 февраля 2016 года «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители».

На сегодняшний день налицо факты, свидетельствующие о том, что представителей гостиничного бизнеса Волгограда «понесло». За несколько июньских дней в городе на Волге с туристов и болельщиков хотят «содрать» по максимуму, цены зачастую намного превышают планку, установленную правительством. Изучив популярные ресурсы для бронирования жилья, можно убедиться в том, что волгоградские спекулянты разгулялись не на шутку и явно нуждаются в «таблетках от жадности».

Напомним, матчи группового этапа ЧМ-2018 Волгоград примет 18,22,25 и 28 июня. На новом футбольном стадионе «Волгоград Арена» сыграют Тунис и Англия, Нигерия и Исландия, Саудовская Аравия и Египет, Япония и Польша.



