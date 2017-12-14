Волгоградский НЭТ по-крупному проиграл КСП





Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении иска волгоградского Нового экспериментального театра в обжаловании представления аудиторов контрольно-счетной палаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, в НЭТе пытались оспорить представление КСП Волгоградской области, вынесенное по фактам нарушения учреждением положения о закупках. Также в театре не согласились с дисциплинарным наказанием главбуха театра Ангелины Шершень за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных. Но в результате суд признал претензии аудиторов законными.

Ранее, напомним, руководство театра пыталось оспорить и другое предписание КСП – о приостановлении действия двух лицензионных договоров, по которым худрук театра Отар Джангишерашвили получал миллионные выплаты. Однако затем в театре отозвали свой иск.

Напомним, данные предписания были выданы КСП Волгоградской области после масштабной проверки финансово-хозяйственной деятельности НЭТа, которая выявила массу нарушений. В частности, по мнению аудиторов, многомиллионные выплаты худруку театра могли поставить государственное учреждение на грань финансовой несостоятельности.



