За нарушение законодательства о противодействии коррупции 12 муниципальных служащих в Суровикинском районе привлечены к дисциплинарной ответственности и один освобожден от занимаемой должности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Прокуратура установила, что ряд муниципальных служащих администраций района и одного из сельских поселений не представили достоверные сведения за 2016 год о полученных доходах и об имуществе, принадлежащем им и членам их семей на праве собственности. Среди наиболее распространенных нарушений – занижение сведений о полученных доходах, неуказание в справках сведений о наличии отдельных объектов имущества и т.д. Так, начальник одного из отделов администрации Суровикинского района в соответствующей справке не указал сведения о продаже земельного участка и жилого дома, принадлежащих его супруге, общей стоимостью более 1 млн. рублей.



