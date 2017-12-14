



Главный инвестиционный закон Волгоградской области в сфере строительства оказался неоправданно оптимистичным. Как сообщает ИА «Высота 102», за два с лишним года действия закона №85-ОД жизнь показала, что предъявляемые администрацией региона требования к застройщикам, увы, завышены. Смысл закона заключается в предоставлении крупным инвесторам в аренду земельных участков без проведения торгов при выполнении ими нескольких условий. Утвержденные критерии признания проектов масштабными и достойными преференций, как выяснилось, инвесторам оказались не по зубам.

Одно из главных прописанных в законе требований к застройщикам жилых комплексов в Волгограде и Волжском – введение в эксплуатацию не менее 400 тысяч квадратных метров жилья. Причем, начиная с третьего года реализации проекта, компания должна сдавать не менее 60 тысяч квадратных метров в год. В районах области для одного инвестпроекта по итогам его реализации была установлена планка в 120 тысяч квадратных метров жилья.

Теперь комитет строительства Волгоградской области ходайствует перед облдумой о снижении в четыре раза суммарного объема жилья, которое должны построить инвесторы, претендующие на получение земельного участка без конкурсных процедур. То есть, для Волгограда и Волжского - только 100 тысяч квадратных метров, для сельских территорий – 30 тысяч квадратов.

Пояснительная записка к проекту поправок в закон №85-ОД проливает свет на логику действий администрации региона. Председатель комитета строительства региона Светлана Кузнецова признает, что темпы строительства жилья в Волгоградской области значительно ниже тех, что указаны в нормативном акте. Так, по итогам 2016 года в Волгограде максимальный объем ввода жилья по одному проекту комплексной застройки составил всего 27,3 тысячи квадратных метров. То есть более чем в два раза меньше норматива. «Сегодня застройщики фактически не вкладывают финансовые средства в освоение новых крупных проектов комплексной застройки», - констатирует глава профильного регионального ведомства.

С переменных успехом реализуются даже действующие проекты, под которые компании получили землю без торгов. Всего их 10, но только четыре из них, по словам Кузнецовой, «активно развиваются». Это жилищные комплексы «Комарово» (застройщик – ООО "Пересвет-Регион-Дон»), «Санаторный» (ООО Стройсервис»), «Радужный» (ЗАО «Флагман») и «Долина» (ООО «Родниковая долина»). Четыре проекта фактически остановлены, два из которых широко известны общественности, как проблемные объекты. Это ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском и «Парк «Европейский» в Кировском районе Волгограда. Остальные два комплекса расположены в Краснослободске – «Букатин луг» (ОАО «Синара-Девелопмент») и «Заречье» - (ООО «Око»). Еще один проект в Советском районе компании «Пересвет-Регион-Дон» пока так и не стартовал.

Снижение темпов жилищного строительства в Волгоградской области председатель регионального комитета строительства объясняет низким покупательским спросом, высокими ставками по кредитам для застройщиков, длительным сроком окупаемости проектов.



