Свою бывшую сожительницу и ее нового мужа попытался зарезать 57-летний житель одного из хуторов Новоаннинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина крепко выпил, взял нож и поехал к супругам. С порога он стал обвинять свою бывшую 33-летнюю подругу в неверности. Попытки успокоить мужчину лишь распалили ревнивца. Он выхватил из кармана нож и несколько раз пырнул мужа своей экс-сожительницы, а затем и ее. После этого волгоградский "Отелло" сбежал. Женщина получила проникающее ножевое ранение грудной клетки и предплечья, а ее 44-летний муж множественные проникающие ранениями брюшной полости и грудной клетки. Супругов доставили в Новоаннинскую ЦРБ. По факту причинения им тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Задержанному по горячим следам злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.



