|Происшествия
|14.12.2017 12:27
В Волгоградской области ревнивец пытался убить бывшую подругу и ее нового мужа
Свою бывшую сожительницу и ее нового мужа попытался зарезать 57-летний житель одного из хуторов Новоаннинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина крепко выпил, взял нож и поехал к супругам. С порога он стал обвинять свою бывшую 33-летнюю подругу в неверности. Попытки успокоить мужчину лишь распалили ревнивца. Он выхватил из кармана нож и несколько раз пырнул мужа своей экс-сожительницы, а затем и ее. После этого волгоградский "Отелло" сбежал. Женщина получила проникающее ножевое ранение грудной клетки и предплечья, а ее 44-летний муж множественные проникающие ранениями брюшной полости и грудной клетки. Супругов доставили в Новоаннинскую ЦРБ. По факту причинения им тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Задержанному по горячим следам злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
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|Происшествия
|14.12.2017 15:33
Авария с участием грузовика с прицепом и отечественного легкового автомобиля произошла в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, ЧП случилось на улице Водников. "Лада Самара" оказалась зажата между грузовиком и его прицепом. Грузовик протащил легковушку еще несколько метров и лишь затем остановился. При этом задний бампер "Лады" сорвало от удара об столб с размещенным на нем дорожным знаком. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Информация уточняется.
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|Спорт
|14.12.2017 15:32 (Обновлено: 14.12.2017 15:35)
В ближайшее время владельцев гостиниц и прочего арендного жилья, резко взвинтивших цены на период проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу, власти собираются вызвать на серьезный разговор. По сведениям ИА «Высота 102», в администрации Волгоградской области озабочены игнорированием представителями бизнеса постановления правительства РФ от 10 февраля 2016 года «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители». ...
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|Общество
|14.12.2017 14:35
Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении иска волгоградского Нового экспериментального театра в обжаловании представления аудиторов контрольно-счетной палаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, в НЭТе пытались оспорить представление КСП Волгоградской области, вынесенное по фактам нарушения учреждением положения о закупках. Также в театре не согласились с дисциплинарным наказанием главбуха театра Ангелины Шершень за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных. Но в результате суд признал претензии аудиторов законными. Ранее, напомним, руководство театра пыталось оспорить и другое предписание КСП – о приостановлении действия двух лицензионных договоров, по которым худрук театра Отар Джангишерашвили...
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|Экономика
|14.12.2017 14:07
Главный инвестиционный закон Волгоградской области в сфере строительства оказался неоправданно оптимистичным. Как сообщает ИА «Высота 102», за два с лишним года действия закона №85-ОД жизнь показала, что предъявляемые администрацией региона требования к застройщикам, увы, завышены. Смысл закона заключается в предоставлении крупным инвесторам в аренду земельных участков без проведения торгов при выполнении ими нескольких условий. Утвержденные критерии признания проектов масштабными и достойными преференций, как выяснилось, инвесторам оказались не по зубам. Одно из главных прописанных в законе требований к застройщикам жилых комплексов в Волгограде и Волжском – введение в эксплуатацию не менее 400 тысяч квадратных метров жилья. Причем, начиная с...
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|Общество
|14.12.2017 13:45 (Обновлено: 14.12.2017 14:55)
Рекордное число пассажиров в этом году удалось обслужить волгоградскому аэропорту. Как сообщили ИА "Высота 102" в воздушной гавани, по предварительным подсчетам, авиаузел готовится встретить в декабре миллионного пассажира, а всего по итогам 2017 года пассажиропоток составит более 1 миллиона человек - на 25% больше, чем в 2016 году. Такого показателя аэропорт Волгограда не демонстрировал очень давно. В среднем воздушная гавань обслуживала в год порядка 500 тысяч пассажиров. Пассажиропоток активно стал расти последние три года. Аэропорт начал обслуживать 750, 800 и даже 900 тысяч пассажиров в год. Такой прирост специалисты связывают с проводимой к ЧМ-2018 реконструкцией авиаузла, возросшей привлекательностью Волгограда как...
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|Происшествия
|14.12.2017 13:33
Почти четверть тысячи голов овец и ягнят угнал старший чабан племзавода в Палласовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, вверенный его заботам скот на сумму почти миллион рублей мужчина отдал в счет своего долга. Свою вину свою он полностью признал, теперь чабану грозит до шести лет лишения свободы за растрату. Сейчас правоохранители принимают меры для возвращения овечьего поголовья хозяевам.
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|Общество
|14.12.2017 13:18 (Обновлено: 14.12.2017 13:20)
В Волгограде владельца небезопасного причала на Волге наказали за игнорирование предписаний Ространснадзора
На 150 тысяч рублей оштрафовано МУП "Берегоукрепление" за неисполнение в установленный срок предписания Волгоградского линейного отдела Волжского Управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора, выявившего нарушения по содержанию и эксплуатации причала и причальных сооружений в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. По материалам дела, причалы и причальные сооружения, расположенные в створе ул. Гагарина в Волгограде (2549 км реки Волга по Атласу единой глубоководной системы европейской части РФ) до ул. Краснознаменская (2550,5 км. р. Волга по Атласу ЕГС ЕЧ РФ), в 2006 году постановлением главы Волгограда были переданы на баланс МУПа на праве хозяйственного...
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|Расследования
|14.12.2017 13:06 (Обновлено: 14.12.2017 13:15)
Уголовное дело о смертельном наезде на двоих человек бывшего судьи Городищенского районного суда Татьяны Рыжих рассматривается в Волгоградском областном суде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе судебной инстанции, предварительное слушание дела прошло накануне. Женщину обвиняют в том, что весной 2015 года она на машине сбила двоих братьев Егоровых. Первое судебное заседание состоится на следующей неделе. Ранее по ходатайству следственного комитета она была лишена судейской неприкосновенности. Соответствующее решение приняла квалификационная коллегия судей Волгоградской области.
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|Борьба с коррупцией
|14.12.2017 12:38
За нарушение законодательства о противодействии коррупции 12 муниципальных служащих в Суровикинском районе привлечены к дисциплинарной ответственности и один освобожден от занимаемой должности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Прокуратура установила, что ряд муниципальных служащих администраций района и одного из сельских поселений не представили достоверные сведения за 2016 год о полученных доходах и об имуществе, принадлежащем им и членам их семей на праве собственности. Среди наиболее распространенных нарушений – занижение сведений о полученных доходах, неуказание в справках сведений о наличии отдельных объектов имущества и т.д. Так, начальник одного из отделов администрации Суровикинского района в соответствующей...
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|Доска позора
|14.12.2017 12:32 (Обновлено: 14.12.2017 13:04)
Жители домов 47-70 по улице Полины Осипенко вот уже полгода добиваются ремонта дороги после замены канализационных труб общего пользования. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, работы уже давно завершены, но улица пребывает в плачевном состоянии. Дорожное полотно сняли, на обочинах так и валяются груды старого асфальта, и если машины еще могут проехать, то люди вынуждены добираться к своим домам по грязи. «Мы неоднократно обращались в администрацию Дзержинского района, управление Роспотребнадзора, приемную "Единой России!", но приходят отписки о передаче информации...
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|Общество
|14.12.2017 12:12
Россельхознадзор выразил озабоченность в связи с масштабным распространением АЧС на территории Волгоградской области. По мнению службы, сложившуюся ситуацию на территории этого региона можно расценивать как вопиющий пример неэффективной работы комитета ветеринарии региона. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится в опубликованном пресс-релизе, распространенном на официальном сайте ведомства. С начала 2017 года на территории Волгоградской области зарегистрирован 21 случай АЧС, в том числе 18 — среди домашних свиней в 11 из 33 муниципальных районов, а в городе Волгограде — 2 среди популяции дикого кабана и 1 — на свиноводческом предприятии. Однако в регионе до сих пор не налажена...
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|Спорт
|14.12.2017 11:46
Стадион «Волгоград Арена» официально утвержден местом проведения финального матча Кубка России по футболу сезона 2017/2018, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию РФС. Как и планировалось ранее, игра, которая станет тестовой в преддверии чемпионата мира по футболу, состоится 9 мая 2018 года. О времени начала матча пока не сообщается. Фото stroytransgaz.ru
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|Происшествия
|14.12.2017 11:29
45-летний водитель-дальнобойщик погиб при столкновении двух большегрузов под Камышином. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" накануне около шести часов вечера. Водитель грузовика "Volvo" потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "MAN". В результате аварии водитель "Volvo" получил серьезные травмы. Медикам довезти мужчину до больницы не удалось он скончался в пути. Шофер "MAN" госпитализирован с травмой руки.
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|Расследования
|14.12.2017 11:17
Волгоградский облсуд оставил без удовлетворения иск беглого экс-депутата Госдумы Олега Михеева к своему адвокату о выплате ему 10 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. Татьяну Рыбникову представителем Михеева в апреле текущего года назначил Советский районный суд. Прежний защитник обвиняемого тогда не явился на слушание по вопросу об изменении в отношении Олега Леонидовича меры пресечения. По мнению бывшего народного избранника, его новая юристка не подготовилась к процессу и это, якобы, повлияло на исход дела. Тогда райсуд по ходатайству «Промсвязьбанка» заменил меру пресечения Михееву с подписки о невыезде на заключение под стражу....
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|Экономика
|14.12.2017 11:13
В Волжском продолжается ремонт дорожного полотна, обустройство тротуаров и проведение отсыпки дорог асфальтобетонной крошкой. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, за первые две недели декабря работы по ремонту дорожного полотна начаты на улице Александрова (на участке от улицы Автодорога № 6 в сторону ИК-12), на пересечении улиц Пушкина и Александрова, а также на участках мостового переезда через ГЭС. Напомним, в ноябре дорожное полотно ремонтировали на улицах Оломоуцкой, 41; Гайдара, 8; Энгельса, 7; Мира, 10 и 65, а также на участках мостового переезда через ГЭС. Дорожники произвели отсыпку асфальтобетонной крошкой...
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14 декабря 15:33
14 декабря 15:32
14 декабря 14:35
14 декабря 14:07
14 декабря 13:45
14 декабря 13:18
14 декабря 12:32
14 декабря 12:27
В Волгоградской области ревнивец пытался убить бывшую подругу и ее нового мужа 4
14 декабря 12:12
14 декабря 11:13
14 декабря 09:05
Происшествия
14 декабря 15:33
14 декабря 12:27
В Волгоградской области ревнивец пытался убить бывшую подругу и ее нового мужа 4
13 декабря 15:53
13 декабря 13:43
13 декабря 12:55
13 декабря 10:21
13 декабря 08:54
12 декабря 11:43
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