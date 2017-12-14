Россельхознадзор выразил озабоченность в связи с масштабным распространением АЧС на территории Волгоградской области. По мнению службы, сложившуюся ситуацию на территории этого региона можно расценивать как вопиющий пример неэффективной работы комитета ветеринарии региона. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится в опубликованном пресс-релизе, распространенном на официальном сайте ведомства.

С начала 2017 года на территории Волгоградской области зарегистрирован 21 случай АЧС, в том числе 18 — среди домашних свиней в 11 из 33 муниципальных районов, а в городе Волгограде — 2 среди популяции дикого кабана и 1 — на свиноводческом предприятии. Однако в регионе до сих пор не налажена система достоверного учета сельскохозяйственных животных, в частности, в личных подсобных хозяйствах. Доказательством этому служат факты, когда в похозяйственных книгах числится одно поголовье, а при возникновении нового очага АЧС и уничтожении поголовья цифры на порядок разнятся.

При проверках, проводимых в отношении станций по борьбе с болезнями животных, устанавливается множество фактов нарушений в проведении профилактических противоэпизоотических мероприятий: нарушаются сроки и порядок вакцинации животных, диагностических исследований, что является следствием недостаточно ответственного отношения ветеринарных специалистов и руководителей учреждений к исполнению своих обязанностей.

Отдельную обеспокоенность Россельхознадзор выказывает относительно бесхозных скотомогильников — в регионе их 87 и только 16 принадлежат организациям или расположены на территориях, принадлежащих организациям. По результатам проверок установлено, что в 11 охотхозяйствах региона не осуществляется лабораторный эпизоотологический мониторинг на АЧС среди популяции дикого кабана, что способствует возникновению и распространению АЧС в дикой фауне. Также в охотхозяйствах не проводится дезинфекция разделочных площадок и подкормочных площадок для диких животных.

«Россельхознадзором еще в 2013 году направлялось письмо в адрес вице-губернатора — председателя правительства Волгоградской области О. В. Керсанова о необходимости исполнения вышеуказанной меры. Вся информация неоднократно направлялась Россельхознадзором в адрес первого заместителя губернатора Волгоградской области А. И. Беляева. Однако до настоящего времени ничего не сделано в этом направлении», - говорится в сообщении.

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