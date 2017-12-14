Доска позора: Жители Волгограда так и не дождались ремонта дороги после замены труб на их улице

Жители домов 47-70 по улице Полины Осипенко вот уже полгода добиваются ремонта дороги после замены канализационных труб общего пользования. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, работы уже давно завершены, но улица пребывает в плачевном состоянии.





Дорожное полотно сняли, на обочинах так и валяются груды старого асфальта, и если машины еще могут проехать, то люди вынуждены добираться к своим домам по грязи. «Мы неоднократно обращались в администрацию Дзержинского района, управление Роспотребнадзора, приемную "Единой России!", но приходят отписки о передаче информации по инстанциям. Более того, улица не освещается, а из администрации Дзержинского района отвечают, что не положено. Создается ощущение, что это всеми забытая улица, на которую никому нет дела, а жильцы должны мириться со всем и выживать. Считаем это вопиющим нарушением наших прав», - говорит жительница Волгограда Татьяна Молчанова.