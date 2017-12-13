Волгоградский облсуд оставил без удовлетворения иск беглого экс-депутата Госдумы Олега Михеева к своему адвокату о выплате ему 10 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. Татьяну Рыбникову представителем Михеева в апреле текущего года назначил Советский районный суд. Прежний защитник обвиняемого тогда не явился на слушание по вопросу об изменении в отношении Олега Леонидовича меры пресечения. По мнению бывшего народного избранника, его новая юристка не подготовилась к процессу и это, якобы, повлияло на исход дела. Тогда райсуд по ходатайству «Промсвязьбанка» заменил меру пресечения Михееву с подписки о невыезде на заключение под стражу. Осенью судебное дело в отношении объявленного в федеральный розыск экс-депутата Госдумы было приостановлено до его взятия под стражу. Где сегодня находится Михеев – правоохранителям неизвестно. Отсутствие в Волгограде и бегство от силовиков, тем не менее, не помешали экс-нардепу развязать новую судебную тяжбу.

В первой судебной инстанции иск адвокату Рыбниковой Олег Михеев проиграл еще в октябре этого года. Решение Кировского районного суда бывший законодатель обжаловал в апелляции. Судебная коллегия облсуда своим постановлением закрепила правоту ранее вынесенного решения.

Напомним, по версии следствия, Олег Михеев обвиняется в попытке хищения путем мошенничества 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка», который в 2008 году приобрел принадлежавший Михееву «Волгопромбанк». Второй эпизод касается незаконного, по мнению следствия, получения Михеевым контроля над Волгоградским моторостроительным заводом.



