В Волжском продолжают ремонтировать дороги









В Волжском продолжается ремонт дорожного полотна, обустройство тротуаров и проведение отсыпки дорог асфальтобетонной крошкой.

Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, за первые две недели декабря работы по ремонту дорожного полотна начаты на улице Александрова (на участке от улицы Автодорога № 6 в сторону ИК-12), на пересечении улиц Пушкина и Александрова, а также на участках мостового переезда через ГЭС.

Напомним, в ноябре дорожное полотно ремонтировали на улицах Оломоуцкой, 41; Гайдара, 8; Энгельса, 7; Мира, 10 и 65, а также на участках мостового переезда через ГЭС. Дорожники произвели отсыпку асфальтобетонной крошкой улицы Красноармейской, а также частично – улиц Хлебной и Комиссаров.

Также были отремонтированы тротуары на улицах Оломоуцкой (малой, от магазина «Океан» до улицы Дружбы), Александрова (от улицы Дружбы до городского военкомата). На улице Ворошилова (от улицы Молодогвардейцев до улицы Прибрежной), в районе школы № 3 специалисты произвели отсыпку асфальтобетонной крошкой пешеходной дорожки, установили турникетное ограждение.

В декабре новые пешеходные дорожки появились на пересечении проспекта Ленина и улицы Королёва.