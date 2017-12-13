В Волгоградской области при столкновении грузовиков погиб дальнобойщик

Россельхознадзор выразил озабоченность в связи с масштабным распространением АЧС на территории Волгоградской области. По мнению службы, сложившуюся ситуацию на территории этого региона можно расценивать как вопиющий пример неэффективной работы комитета ветеринарии региона. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится в опубликованном пресс-релизе, распространенном на официальном сайте ведомства. С начала 2017 года на территории Волгоградской области зарегистрирован 21 случай АЧС, в том числе 18 — среди домашних свиней в 11 из 33 муниципальных районов, а в городе Волгограде — 2 среди популяции дикого кабана и 1 — на свиноводческом предприятии. Однако в регионе до сих пор не налажена...

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