В Волжском наградили лучшие предприятия общественного питания









Сегодня в Волжском в торжественной обстановке прошло награждение победителей в городском конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания в 2017 году». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской администрации, все участники рекомендованы для включения в список для внесения в справочник-путеводитель организаций потребительского рынка Волгоградской области.

Заместитель главы администрации Волжского Руслан Никитин поприветствовал участников конкурса, вручил дипломы и ценные призы победителям в четырёх номинациях:

- «Лучший ресторан» – ресторан «Ил Фаро»;

- «Лучшее кафе (закусочная)» – кафе «Пиратская пристань»;

- «Лучшее предприятие быстрого питания» – суши-вок «MyBox»;

- «Лучшая столовая (общедоступная сеть)» – столовая «333 удовольствия».













Призы победителям в номинациях предоставило ООО «Метро Кэш энд Кери». Специальными призами от Волжской городской думы, которые вручил начальник контрольного управления администрации Волжского Сергей Куприн, были удостоены ООО «Волгоградский кондитер» (столовая «101 удовольствие») и ИП Тарасов В.В. (кафе быстрого питания «Жар-пицца»). Сергей Павлович поблагодарил всех присутствующих за активную позицию: «Спасибо вам, что вы создаёте комфортную среду для волжан».

Вице-президент Волжской торгово-промышленной палаты Александр Форер наградил специальным призом ресторан «Финик», который стал лучшим по итогам открытого интернет-голосования на сайте ТПП.

Кроме того, все участники конкурса получили памятные подарки и благодарственные письма.

Напомним, конкурс на лучшее предприятие общественного питания в Волжском проходил второй раз. В этом году из 190 организаций в сфере предоставления услуг общепита заявки на участие отправили 19 предприятий.