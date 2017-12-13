В Волжском старую площадь превратили в европейский уголок









Сегодня в Волжском состоялось торжественное открытие реконструированной площади в 18 микрорайоне. На обновленной площадке для волжан устроили яркий праздник с участием творческих коллективов города.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, на мероприятии присутствовали глава города Игорь Воронин, руководитель фракции «Единая Россия» Волжской городской думы Надежда Бояркина, руководители структурных подразделений администрации города, представители подрядчика, общественники и первостроители.













Глава города Игорь Воронин обратился к гостям праздника: «Мы с вами доказали, как много мы можем сделать, если возьмёмся за работу сообща. Теперь важно сохранить этот уголок города и наполнить его содержанием — концертами, праздниками, встречами. Тогда и мир станет ярче, интереснее, радостнее. Огромная просьба к жителям: не останавливайтесь на достигнутом, приводите в порядок свои дворы, дома, подъезды. Будьте примером для молодёжи, пусть всё новые поколения волжан учатся заботиться о своём городе. А тем, кто принимал участие в преображении площади, огромное спасибо за созидание, за любовь к городу».













Директор подрядной организации «АС-Инжиниринг» Геннадий Суслов вручил руководителю ДК «ВГС» Ренату Стаценко сертификат качества. Геннадий Суслов подчеркнул, что все работы выполнены качественно и в срок, главная задача – сохранить то, что сделано.

Напомним, все работы проведены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области». Ещё семь общественных территорий, включая внутридворовую, войдут в план реализации программы на 2018-2022 годы.













В рамках реконструкции пешеходная зона площади, в том числе и территория, прилегающая к торговым точкам, вымощена тротуарной плиткой, отремонтирован фонтан, установлены скамейки, урны и вазоны. Периметр комфортного общественного пространства оснащен камерами видеонаблюдения. Также здесь проведены работы по комплексному озеленению – высажены липы, клёны, хвойные и зелёная изгородь.



