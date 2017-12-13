



До 1,5 млн рублей штрафа грозит предприимчивым лицам за махинации с билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградскую областную думу внесен проект постановления о поддержке законодательной инициативы о поправках в КоАП РФ. Одобрить ведение жестких мер ответственности к спекулянтам и фальшивобилетчикам коллег в Волгоградской облдуме призывает вице-спикер собрания Сергей Горняков. В случае принятии Госдумой новой редакции кодекса об административных правонарушениях, незаконная продажа билетов на матчи FIFA для физических лиц будет караться штрафом в размере от 20 до 25-кратной их стоимости, но не менее 50 тысяч рублей.

Сегодня комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении данный законопроект. Для должностных лиц штраф предлагается сделать выше - от 25 до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Еще более суровое наказание проектом закона предусмотрено за подделку билетов на ЧМ- 2018. Так, для граждан сумма штрафа составит 50-70 тысяч рублей, для должностных лиц – 150-200 тысяч рублей, для юридических лиц – 1-1,5 млн рублей.

Фото: АО "Стройтрансгаз"



