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Политика
 13.12.2017 17:46

Волгоградские парламентарии хотят поддержать жесткие меры наказания билетных спекулянтов на ЧМ-2018


До 1,5 млн рублей штрафа грозит предприимчивым лицам за махинации с билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградскую областную думу внесен проект постановления о поддержке законодательной инициативы о поправках в КоАП РФ. Одобрить ведение жестких мер ответственности к спекулянтам и фальшивобилетчикам коллег в Волгоградской облдуме призывает вице-спикер собрания Сергей Горняков. В случае принятии Госдумой  новой редакции кодекса об административных правонарушениях, незаконная продажа билетов на матчи FIFA для физических лиц будет караться штрафом в размере от 20 до 25-кратной их стоимости, но не менее 50 тысяч рублей. 
Сегодня комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении данный законопроект. Для должностных лиц штраф предлагается сделать выше - от 25 до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей,  для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до трех месяцев.
Еще более суровое наказание проектом закона предусмотрено за подделку билетов на ЧМ- 2018. Так, для граждан сумма штрафа составит 50-70 тысяч рублей, для должностных лиц – 150-200 тысяч рублей, для юридических лиц – 1-1,5 млн рублей.
Фото: АО "Стройтрансгаз"

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Расследования 13.12.2017 15:30

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Собственник «Красного Октября» хотел обанкротить волгоградский завод «спустя рукава» Арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Ранее информагентство сообщало о подаче соответствующего заявления от налоговиков, имеющих финансовые претензии к предприятию на сумму более 660 миллионов рублей. Налоговая инспекция обратилась в суд с аналогичным иском после подачи такого же документа от швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит собственник предприятия – скрывшийся за границей от уголовного преследования Дмитрий Герасименко. Однако арбитражный суд оставил заявление иностранной компании без...
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Волгоградский художник Владислав Коваль создал авторскую открытку к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ Член Союза художников России, профессор Волгоградского государственного университета Владислав Коваль разработал авторскую почтовую открытку на тему волонтерской программы ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе университета, открытка была презентована в Москве в рамках финала Всероссийского Конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». «Волонтерская деятельность – «это то, что делается от чистого сердца». Сердце на открытке символизирует именно ту любовь, которую несут волонтеры. Она может быть приобщена к спорту или к добру, неважно, главное – это посыл. Контур сердца рассеян, потому что нельзя обозначить границы эмоций и чувств волонтеров», –...
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Общество 13.12.2017 13:53 (Обновлено: 13.12.2017 17:38)

Прокурор Волгоградской области Максим Ершов выразил готовность решить возникшую в регионе проблему с лжедольщиками. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом он сегодня заявил на совещании в белом зале администрации региона при участии губернатора, застройщиков и участников долевого строительства. Встреча была посвящена достройке проблемных домов.  Свою озабоченность новым трендом, который создали предприимчивые жители, первым выразил гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. По его словам, находятся такие граждане, которые,  пользуясь моментом,  покупают почти за бесценок квартиры в долгостроях, на которые готовятся зайти новые застройщики. В итоге количество собственников квартир в доме возрастает, как и возрастает нагрузка на компанию, которая...
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В здании администрации Волгоградской области появится еще один лифт Ввод в эксплуатацию ситуационного центра в здании администрации Волгоградской области планируется в мае 2018 года. Как уже сообщало  ИА «Высота 102», на эти цели, с учетом проекта, было выделено около 50 миллионов рублей. Ситуационный центр, пояснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, представляет собой отдельное помещение на проспекте Ленина, 9,  куда будет стекатьтся информация, необходимая для выработки и принятия решений по актуальным вопросам, также здесь будут внедряться технологии доставки, хранения, обработки, представления информации. Для данных целей  здесь установят соответствующее оборудование и привлекут специалистов. Материально-техническое оснащение СЦ позволит визуализировать собранную информацию, а также оперативно организовать совместную работу нескольких ведомств, а главное...
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Общество 13.12.2017 13:21 (Обновлено: 13.12.2017 17:04)

Навязывание обслуживания «зарплатного» проекта в конкретном банке недопустимо и ограничивает конкуренцию. Об этом  ИА «Высота 102» заявили  в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. Сегодня ведомством было выдано предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в данном банке.  Комитету предписано отозвать указанное письмо и проинформировать свои подведомственные учреждения о возможности обслуживания «зарплатного» проекта в любом банке с учетом требований...
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На Волжском трубном заводе продолжат начатые в Год экологии природоохранные мероприятия
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