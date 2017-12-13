В Волгограде арестованы бывший и действующий сотрудники ГИБДД по делу о фиктивных ДТП





Пять членов организованной преступной группы, среди которых бывший и действующий сотрудники ГИБДД, арестованы в Волгограде по делу о фиктивных ДТП. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организаций).

По данным следствия, с сентября 2016 года и на протяжении года подозреваемые изготавливали фиктивные документы о якобы имевших место дорожно-транспортных происшествиях, на основании которых впоследствии в претензионном или судебном порядке взыскивали со страховых компаний денежные средства. Следствие располагает сведениями о 13 фактах ДТП, которые существовали только на бумаге. По предварительным подсчетам сумма ущерба страховщиков составил свыше 1,5 миллиона рублей.

Преступная деятельность группы была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также службы собственной безопасности областного главка МВД. В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что действующий сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников ОВД. Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители сотрудника полиции.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству сообщили, что управлением собственной безопасности регионального главка МВД в отношении действующего сотрудника госавтоинспекции была проведена служебная проверка. В результате которой его уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Ответственность он понесет в соответствии с действующим законодательством.



