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 13.12.2017 20:04

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде творение советских архитекторов готовится распахнуть двери для детей 21 века




Смотрите сегодня в программе: власти Волгоградской области с успехом «везут» проблемы обманутых дольщиков - найден выход из ситуации сразу с несколькими проблемными «недостроями». Над металлургическим заводом «Красный Октябрь» сгущаются тучи: банкротство предприятия может стать реальностью. Главная елка Волгограда почти готова: «практичная» новогодняя конструкция снова будет нести праздничную вахту на площади Павших борцов. Волгоградский ДЮЦ оживает: творение советских архитекторов вот-вот распахнет двери для детей 21 века.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.  


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Политика 13.12.2017 17:46

Волгоградские парламентарии хотят поддержать жесткие меры наказания билетных спекулянтов на ЧМ-2018 До 1,5 млн рублей штрафа грозит предприимчивым лицам за махинации с билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградскую областную думу внесен проект постановления о поддержке законодательной инициативы о поправках в КоАП РФ. Одобрить ведение жестких мер ответственности к спекулянтам и фальшивобилетчикам коллег в Волгоградской облдуме призывает вице-спикер собрания Сергей Горняков. В случае принятии Госдумой  новой редакции кодекса об административных правонарушениях, незаконная продажа билетов на матчи FIFA для физических лиц будет караться штрафом в размере от 20 до 25-кратной их стоимости, но не менее 50 тысяч рублей.  Сегодня комитет Госдумы...
Прочитана: 987 раз
Экономика 13.12.2017 17:31

ПАО «Волгоградоблэлектро»: освещение рокадной дороги преобразит город Масштабные работы по строительству системы освещения 0-й продольной магистрали Волгограда успешно завершены накануне. И сегодня специалисты предприятия проводят приемо-сдаточные испытания оборудования по постоянной схеме электроснабжения. Слаженные действия бригад ПАО «Волгоградоблэлектро» позволили выполнить проектные задачи максимально эффективно и с опережением установленного срока.  Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, строительство систем освещения на рокадной дороге проходило в несколько этапов: в Центральном районе от проспекта Ленина до мостового перехода через Волгу, включая велосипедные дорожки, и от речпорта до улицы Калинина в Ворошиловском районе. При этом освещение разделено на взаиморезервируемые группы, обеспечивающие надежную и бесперебойную работу всей системы. Более...
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Борьба с коррупцией 13.12.2017 17:11 (Обновлено: 13.12.2017 17:39)

В Волгограде арестованы бывший и действующий сотрудники ГИБДД по делу о фиктивных ДТП Пять членов организованной преступной группы, среди которых бывший и действующий сотрудники ГИБДД, арестованы в Волгограде по делу о фиктивных ДТП. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организаций). По данным следствия, с сентября 2016 года и на протяжении года подозреваемые изготавливали фиктивные документы о...
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Экономика 13.12.2017 17:03 (Обновлено: 13.12.2017 17:15)

Новую котельную в поселке Южный в Волгограде подключают к газу Современная блочно-модульная котельная смонтирована в поселке Южный Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», в настоящее время ведется подключение БМК к сетям газоснабжения, после чего специалисты приступят к пуско-наладочным работам. Новая «блочка» позволит вывести из эксплуатации устаревшую мазутную котельную, которая неоднократно вызывала нарекания у местных жителей.  Поселок Южный расположен в самой отдаленной части Красноармейского района. С 1983 года построенные здесь дома и социальные объекты питала мазутная котельная. В советские годы использование мазутного топлива для теплоснабжения потребителей было распространенным явлением. Однако сегодня такая технология признана не только энергозатратной, но еще и...
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Расследования 13.12.2017 16:10

Два года в колонии-поселении проведет 31-летняя жительница города Волжского, признанная виновной в гибели человека в результате ДТП. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, 22 августа этого года женщина села за руль "Hyundai I30" в состоянии алкогольного опьянения. Она неслась по проспекту Ленина со скоростью 100 км/ч, не справилась с управлением и протаранила столб у остановки общественного транспорта напротив гипермаркета "Лента". От сильного удара машина перевернулась. В результате на месте ДТП погиб 23-летний пассажир иномарки. Подсудимая признала свою вину. Суд учел наличие на иждивении малолетнего ребенка и добровольное возмещение потерпевшей стороне материального вреда. Согласно приговору, добираться к...
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Экономика 13.12.2017 15:57

С изменением законодательства ряд категорий потребителей энергоресурсов, у которых образовалась задолженность в размере двух месячных начислений, обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате в виде банковской или муниципальной гарантий, либо иными способом, предусмотренным законом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт», перечни потребителей, в отношении которых законом установлена обязанность предоставления гарантий по оплате электроэнергии, размещаются в открытом доступе на официальном сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в разделе «Деятельность» в подразделе «Перечень покупателей и потребителей энергоресурсов». «На текущий момент более 50 потребителей в нарушение закона имеют необеспеченных обязательств на 40 млн. руб. Ряд предприятий-неплательщиков, получив уведомления о...
Прочитана: 625 раз
Происшествия 13.12.2017 15:53

Телевизор и два автомобильных аккумулятора похитили злоумышленники из попавшего в аварию во Фроловском районе легкового "Mercedes-Benz". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП случилось  накануне на 812 километре трассы М-6 "Каспий".  После ДТП, пострадавших в котором к счастью не было, водитель иномарки оставил свой автомобиль на обочине и ненадолго отошел. В это время воры разбили стекло и украли приглянувшееся имущество. Вскоре полицейскими были задержаны 21-летний и 19-летний местные безработные. Они признали свою вину и вернули украденное. Им грозит до пяти лет тюрьмы за кражу.
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Расследования 13.12.2017 15:30

Почти три миллиона рублей задолжал своим подчиненным директор одной из фирм  в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, нарушение было обнаружено во время проверки заявления женщины-инженера, которой коммерсант  за три месяца задолжал почти 50 тысяч рублей. Выяснилось, что от нечестного руководителя пострадали как минимум еще 24 человека. При этом деньги для выплаты "кровных" у предприятия были, но расходовались на другое. Теперь директору-растратчику грозит уголовная ответственность. В тоже время принимаются все меры для погашения зарплатного долга.  Расследование продолжается.
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Общество 13.12.2017 14:46 (Обновлено: 13.12.2017 17:34)

Единственный банкомат ПАО «Сбербанк России», обслуживающий жителей поселков Береславка, Заря и Пархоменко Калачевского района Волгоградской области, стал предметом особого внимания селян.  Старый банкомат довольно часто выходит из строя и подчас люди не могут ни снять деньги, ни произвести необходимые платежи.  С просьбой повлиять на ситуацию люди обратились к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову, сообщает ИА "Высота 102". В качестве примера граждане приводят ситуацию, когда поломка банкомата в канун 2017 года оставила селян без пополнения денежных средств почти на две недели. Жалобы волгоградцев в органы местной власти, в банковское учреждение положительных результатов не принесли. Как отметили...
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Экономика 13.12.2017 14:46

Собственник «Красного Октября» хотел обанкротить волгоградский завод «спустя рукава» Арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Ранее информагентство сообщало о подаче соответствующего заявления от налоговиков, имеющих финансовые претензии к предприятию на сумму более 660 миллионов рублей. Налоговая инспекция обратилась в суд с аналогичным иском после подачи такого же документа от швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит собственник предприятия – скрывшийся за границей от уголовного преследования Дмитрий Герасименко. Однако арбитражный суд оставил заявление иностранной компании без...
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Общество 13.12.2017 14:20

Волгоградский художник Владислав Коваль создал авторскую открытку к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ Член Союза художников России, профессор Волгоградского государственного университета Владислав Коваль разработал авторскую почтовую открытку на тему волонтерской программы ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе университета, открытка была презентована в Москве в рамках финала Всероссийского Конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». «Волонтерская деятельность – «это то, что делается от чистого сердца». Сердце на открытке символизирует именно ту любовь, которую несут волонтеры. Она может быть приобщена к спорту или к добру, неважно, главное – это посыл. Контур сердца рассеян, потому что нельзя обозначить границы эмоций и чувств волонтеров», –...
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Общество 13.12.2017 13:53 (Обновлено: 13.12.2017 17:38)

Прокурор Волгоградской области Максим Ершов выразил готовность решить возникшую в регионе проблему с лжедольщиками. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом он сегодня заявил на совещании в белом зале администрации региона при участии губернатора, застройщиков и участников долевого строительства. Встреча была посвящена достройке проблемных домов.  Свою озабоченность новым трендом, который создали предприимчивые жители, первым выразил гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. По его словам, находятся такие граждане, которые,  пользуясь моментом,  покупают почти за бесценок квартиры в долгостроях, на которые готовятся зайти новые застройщики. В итоге количество собственников квартир в доме возрастает, как и возрастает нагрузка на компанию, которая...
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Происшествия 13.12.2017 13:43

30-летнего безработного жителя Тракторозавордского района, укравшего деньги с банковской карты,  задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел  7 декабря в Советском районе. 53-летний волгоградец пришел в отделение банка около одиннадцати часов вечера. Там он попросил незнакомого мужчину помочь ему снять деньги с банковской карты и назвал ее пин-код. Потом незнакомец сказал,  что карту заблокировал терминал. И посоветовал хозяину связаться со службой техподдержки банка. Доверчивый мужчина пошел домой,  чтобы найти нужный номер телефона. В его отсутствие злоумышленник снял около 90 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения горожанина, вернул ему карту и ушел....
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Общество 13.12.2017 13:37 (Обновлено: 13.12.2017 13:41)

В здании администрации Волгоградской области появится еще один лифт Ввод в эксплуатацию ситуационного центра в здании администрации Волгоградской области планируется в мае 2018 года. Как уже сообщало  ИА «Высота 102», на эти цели, с учетом проекта, было выделено около 50 миллионов рублей. Ситуационный центр, пояснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, представляет собой отдельное помещение на проспекте Ленина, 9,  куда будет стекатьтся информация, необходимая для выработки и принятия решений по актуальным вопросам, также здесь будут внедряться технологии доставки, хранения, обработки, представления информации. Для данных целей  здесь установят соответствующее оборудование и привлекут специалистов. Материально-техническое оснащение СЦ позволит визуализировать собранную информацию, а также оперативно организовать совместную работу нескольких ведомств, а главное...
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Общество 13.12.2017 13:21 (Обновлено: 13.12.2017 17:04)

Навязывание обслуживания «зарплатного» проекта в конкретном банке недопустимо и ограничивает конкуренцию. Об этом  ИА «Высота 102» заявили  в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. Сегодня ведомством было выдано предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в данном банке.  Комитету предписано отозвать указанное письмо и проинформировать свои подведомственные учреждения о возможности обслуживания «зарплатного» проекта в любом банке с учетом требований...
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13 декабря 20:04
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На Волжском трубном заводе продолжат начатые в Год экологии природоохранные мероприятия
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