Смотрите сегодня в программе: власти Волгоградской области с успехом «везут» проблемы обманутых дольщиков - найден выход из ситуации сразу с несколькими проблемными «недостроями». Над металлургическим заводом «Красный Октябрь» сгущаются тучи: банкротство предприятия может стать реальностью. Главная елка Волгограда почти готова: «практичная» новогодняя конструкция снова будет нести праздничную вахту на площади Павших борцов. Волгоградский ДЮЦ оживает: творение советских архитекторов вот-вот распахнет двери для детей 21 века.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.