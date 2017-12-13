|Экономика
|13.12.2017 17:31
ПАО «Волгоградоблэлектро»: освещение рокадной дороги преобразит город
Масштабные работы по строительству системы освещения 0-й продольной магистрали Волгограда успешно завершены накануне. И сегодня специалисты предприятия проводят приемо-сдаточные испытания оборудования по постоянной схеме электроснабжения. Слаженные действия бригад ПАО «Волгоградоблэлектро» позволили выполнить проектные задачи максимально эффективно и с опережением установленного срока.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, строительство систем освещения на рокадной дороге проходило в несколько этапов: в Центральном районе от проспекта Ленина до мостового перехода через Волгу, включая велосипедные дорожки, и от речпорта до улицы Калинина в Ворошиловском районе. При этом освещение разделено на взаиморезервируемые группы, обеспечивающие надежную и бесперебойную работу всей системы.
Более ста специалистов из Камышинского, Суровикинского, Северного, Заволжского, Жирновского и Михайловского филиалов ПАО «Волгоградоблэлектро» участвовали в реализации этого крупного проекта. Для своевременного выполнения задач бригады работали не только в будни, но и в выходные дни.
В руководстве компании отметили, что это стало возможным благодаря высокому профессионализму и мастерству работников предприятия.
На 0-й продольной магистрали установлено 268 металлических оцинкованных опор и столько же современных светодиодных светильников разной мощности, проложено свыше 18 километров кабельных линий.
Кроме того, установлено три пункта питания для обеспечения бесперебойного электроснабжения и управления сетями наружного освещения. В работе применялось порядка 20 единиц современной спецтехники, транспорта повышенной проходимости.
Напомним, реализуемый проект – часть комплекса мероприятий по подготовке города к ЧМ-2018 года по футболу. Рокадная дорога, благоустроенная современными светильниками, не только улучшит транспортную обстановку, создаст безопасные условия для движения автомобилей и пешеходов, но и преобразит Волгоград – семейные прогулки вдоль набережной станут привычной картиной города-героя.
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|Общество
|13.12.2017 18:03
Сегодня в Волжском состоялось торжественное открытие реконструированной площади в 18 микрорайоне. На обновленной площадке для волжан устроили яркий праздник с участием творческих коллективов города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, на мероприятии присутствовали глава города Игорь Воронин, руководитель фракции «Единая Россия» Волжской городской думы Надежда Бояркина, руководители структурных подразделений администрации города, представители подрядчика, общественники и первостроители. Глава города Игорь Воронин обратился к гостям праздника: «Мы с вами доказали, как много мы можем сделать, если возьмёмся за работу сообща. Теперь важно сохранить этот уголок города и наполнить его...
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|Политика
|13.12.2017 17:46
До 1,5 млн рублей штрафа грозит предприимчивым лицам за махинации с билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградскую областную думу внесен проект постановления о поддержке законодательной инициативы о поправках в КоАП РФ. Одобрить ведение жестких мер ответственности к спекулянтам и фальшивобилетчикам коллег в Волгоградской облдуме призывает вице-спикер собрания Сергей Горняков. В случае принятии Госдумой новой редакции кодекса об административных правонарушениях, незаконная продажа билетов на матчи FIFA для физических лиц будет караться штрафом в размере от 20 до 25-кратной их стоимости, но не менее 50 тысяч рублей. Сегодня комитет Госдумы...
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|Борьба с коррупцией
|13.12.2017 17:11 (Обновлено: 13.12.2017 17:39)
Пять членов организованной преступной группы, среди которых бывший и действующий сотрудники ГИБДД, арестованы в Волгограде по делу о фиктивных ДТП. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организаций). По данным следствия, с сентября 2016 года и на протяжении года подозреваемые изготавливали фиктивные документы о...
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|Экономика
|13.12.2017 17:03 (Обновлено: 13.12.2017 17:15)
Современная блочно-модульная котельная смонтирована в поселке Южный Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», в настоящее время ведется подключение БМК к сетям газоснабжения, после чего специалисты приступят к пуско-наладочным работам. Новая «блочка» позволит вывести из эксплуатации устаревшую мазутную котельную, которая неоднократно вызывала нарекания у местных жителей. Поселок Южный расположен в самой отдаленной части Красноармейского района. С 1983 года построенные здесь дома и социальные объекты питала мазутная котельная. В советские годы использование мазутного топлива для теплоснабжения потребителей было распространенным явлением. Однако сегодня такая технология признана не только энергозатратной, но еще и...
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|Расследования
|13.12.2017 16:10
Два года в колонии-поселении проведет 31-летняя жительница города Волжского, признанная виновной в гибели человека в результате ДТП. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, 22 августа этого года женщина села за руль "Hyundai I30" в состоянии алкогольного опьянения. Она неслась по проспекту Ленина со скоростью 100 км/ч, не справилась с управлением и протаранила столб у остановки общественного транспорта напротив гипермаркета "Лента". От сильного удара машина перевернулась. В результате на месте ДТП погиб 23-летний пассажир иномарки. Подсудимая признала свою вину. Суд учел наличие на иждивении малолетнего ребенка и добровольное возмещение потерпевшей стороне материального вреда. Согласно приговору, добираться к...
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|Экономика
|13.12.2017 15:57
С изменением законодательства ряд категорий потребителей энергоресурсов, у которых образовалась задолженность в размере двух месячных начислений, обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате в виде банковской или муниципальной гарантий, либо иными способом, предусмотренным законом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт», перечни потребителей, в отношении которых законом установлена обязанность предоставления гарантий по оплате электроэнергии, размещаются в открытом доступе на официальном сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в разделе «Деятельность» в подразделе «Перечень покупателей и потребителей энергоресурсов». «На текущий момент более 50 потребителей в нарушение закона имеют необеспеченных обязательств на 40 млн. руб. Ряд предприятий-неплательщиков, получив уведомления о...
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|Происшествия
|13.12.2017 15:53
Телевизор и два автомобильных аккумулятора похитили злоумышленники из попавшего в аварию во Фроловском районе легкового "Mercedes-Benz". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП случилось накануне на 812 километре трассы М-6 "Каспий". После ДТП, пострадавших в котором к счастью не было, водитель иномарки оставил свой автомобиль на обочине и ненадолго отошел. В это время воры разбили стекло и украли приглянувшееся имущество. Вскоре полицейскими были задержаны 21-летний и 19-летний местные безработные. Они признали свою вину и вернули украденное. Им грозит до пяти лет тюрьмы за кражу.
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|Расследования
|13.12.2017 15:30
Почти три миллиона рублей задолжал своим подчиненным директор одной из фирм в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, нарушение было обнаружено во время проверки заявления женщины-инженера, которой коммерсант за три месяца задолжал почти 50 тысяч рублей. Выяснилось, что от нечестного руководителя пострадали как минимум еще 24 человека. При этом деньги для выплаты "кровных" у предприятия были, но расходовались на другое. Теперь директору-растратчику грозит уголовная ответственность. В тоже время принимаются все меры для погашения зарплатного долга. Расследование продолжается.
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|Общество
|13.12.2017 14:46 (Обновлено: 13.12.2017 17:34)
Единственный банкомат ПАО «Сбербанк России», обслуживающий жителей поселков Береславка, Заря и Пархоменко Калачевского района Волгоградской области, стал предметом особого внимания селян. Старый банкомат довольно часто выходит из строя и подчас люди не могут ни снять деньги, ни произвести необходимые платежи. С просьбой повлиять на ситуацию люди обратились к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову, сообщает ИА "Высота 102". В качестве примера граждане приводят ситуацию, когда поломка банкомата в канун 2017 года оставила селян без пополнения денежных средств почти на две недели. Жалобы волгоградцев в органы местной власти, в банковское учреждение положительных результатов не принесли. Как отметили...
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|Экономика
|13.12.2017 14:46
Арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Ранее информагентство сообщало о подаче соответствующего заявления от налоговиков, имеющих финансовые претензии к предприятию на сумму более 660 миллионов рублей. Налоговая инспекция обратилась в суд с аналогичным иском после подачи такого же документа от швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит собственник предприятия – скрывшийся за границей от уголовного преследования Дмитрий Герасименко. Однако арбитражный суд оставил заявление иностранной компании без...
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|Общество
|13.12.2017 14:20
Волгоградский художник Владислав Коваль создал авторскую открытку к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™
Член Союза художников России, профессор Волгоградского государственного университета Владислав Коваль разработал авторскую почтовую открытку на тему волонтерской программы ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе университета, открытка была презентована в Москве в рамках финала Всероссийского Конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». «Волонтерская деятельность – «это то, что делается от чистого сердца». Сердце на открытке символизирует именно ту любовь, которую несут волонтеры. Она может быть приобщена к спорту или к добру, неважно, главное – это посыл. Контур сердца рассеян, потому что нельзя обозначить границы эмоций и чувств волонтеров», –...
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|Общество
|13.12.2017 13:53 (Обновлено: 13.12.2017 17:38)
Прокурор Волгоградской области Максим Ершов выразил готовность решить возникшую в регионе проблему с лжедольщиками. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом он сегодня заявил на совещании в белом зале администрации региона при участии губернатора, застройщиков и участников долевого строительства. Встреча была посвящена достройке проблемных домов. Свою озабоченность новым трендом, который создали предприимчивые жители, первым выразил гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. По его словам, находятся такие граждане, которые, пользуясь моментом, покупают почти за бесценок квартиры в долгостроях, на которые готовятся зайти новые застройщики. В итоге количество собственников квартир в доме возрастает, как и возрастает нагрузка на компанию, которая...
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|Происшествия
|13.12.2017 13:43
30-летнего безработного жителя Тракторозавордского района, укравшего деньги с банковской карты, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел 7 декабря в Советском районе. 53-летний волгоградец пришел в отделение банка около одиннадцати часов вечера. Там он попросил незнакомого мужчину помочь ему снять деньги с банковской карты и назвал ее пин-код. Потом незнакомец сказал, что карту заблокировал терминал. И посоветовал хозяину связаться со службой техподдержки банка. Доверчивый мужчина пошел домой, чтобы найти нужный номер телефона. В его отсутствие злоумышленник снял около 90 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения горожанина, вернул ему карту и ушел....
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|Общество
|13.12.2017 13:37 (Обновлено: 13.12.2017 13:41)
Ввод в эксплуатацию ситуационного центра в здании администрации Волгоградской области планируется в мае 2018 года. Как уже сообщало ИА «Высота 102», на эти цели, с учетом проекта, было выделено около 50 миллионов рублей. Ситуационный центр, пояснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, представляет собой отдельное помещение на проспекте Ленина, 9, куда будет стекатьтся информация, необходимая для выработки и принятия решений по актуальным вопросам, также здесь будут внедряться технологии доставки, хранения, обработки, представления информации. Для данных целей здесь установят соответствующее оборудование и привлекут специалистов. Материально-техническое оснащение СЦ позволит визуализировать собранную информацию, а также оперативно организовать совместную работу нескольких ведомств, а главное...
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|Общество
|13.12.2017 13:21 (Обновлено: 13.12.2017 17:04)
Навязывание обслуживания «зарплатного» проекта в конкретном банке недопустимо и ограничивает конкуренцию. Об этом ИА «Высота 102» заявили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. Сегодня ведомством было выдано предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в данном банке. Комитету предписано отозвать указанное письмо и проинформировать свои подведомственные учреждения о возможности обслуживания «зарплатного» проекта в любом банке с учетом требований...
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