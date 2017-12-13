ПАО «Волгоградоблэлектро»: освещение рокадной дороги преобразит город









Масштабные работы по строительству системы освещения 0-й продольной магистрали Волгограда успешно завершены накануне. И сегодня специалисты предприятия проводят приемо-сдаточные испытания оборудования по постоянной схеме электроснабжения. Слаженные действия бригад ПАО «Волгоградоблэлектро» позволили выполнить проектные задачи максимально эффективно и с опережением установленного срока.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, строительство систем освещения на рокадной дороге проходило в несколько этапов: в Центральном районе от проспекта Ленина до мостового перехода через Волгу, включая велосипедные дорожки, и от речпорта до улицы Калинина в Ворошиловском районе. При этом освещение разделено на взаиморезервируемые группы, обеспечивающие надежную и бесперебойную работу всей системы.

Более ста специалистов из Камышинского, Суровикинского, Северного, Заволжского, Жирновского и Михайловского филиалов ПАО «Волгоградоблэлектро» участвовали в реализации этого крупного проекта. Для своевременного выполнения задач бригады работали не только в будни, но и в выходные дни.













В руководстве компании отметили, что это стало возможным благодаря высокому профессионализму и мастерству работников предприятия.













На 0-й продольной магистрали установлено 268 металлических оцинкованных опор и столько же современных светодиодных светильников разной мощности, проложено свыше 18 километров кабельных линий.













Кроме того, установлено три пункта питания для обеспечения бесперебойного электроснабжения и управления сетями наружного освещения. В работе применялось порядка 20 единиц современной спецтехники, транспорта повышенной проходимости.

Напомним, реализуемый проект – часть комплекса мероприятий по подготовке города к ЧМ-2018 года по футболу. Рокадная дорога, благоустроенная современными светильниками, не только улучшит транспортную обстановку, создаст безопасные условия для движения автомобилей и пешеходов, но и преобразит Волгоград – семейные прогулки вдоль набережной станут привычной картиной города-героя.



