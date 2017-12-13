Два года в колонии-поселении проведет 31-летняя жительница города Волжского, признанная виновной в гибели человека в результате ДТП. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, 22 августа этого года женщина села за руль "Hyundai I30" в состоянии алкогольного опьянения. Она неслась по проспекту Ленина со скоростью 100 км/ч, не справилась с управлением и протаранила столб у остановки общественного транспорта напротив гипермаркета "Лента". От сильного удара машина перевернулась. В результате на месте ДТП погиб 23-летний пассажир иномарки. Подсудимая признала свою вину. Суд учел наличие на иждивении малолетнего ребенка и добровольное возмещение потерпевшей стороне материального вреда. Согласно приговору, добираться к месту отбытия наказания она будет самостоятельно. Ей также запрещено в течение 3 лет управлять транспортным средством. Приговор суда может быть обжалован в апелляционной инстанции.



