ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает неплательщикам о необходимости соблюдать закон

С изменением законодательства ряд категорий потребителей энергоресурсов, у которых образовалась задолженность в размере двух месячных начислений, обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате в виде банковской или муниципальной гарантий, либо иными способом, предусмотренным законом

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт», перечни потребителей, в отношении которых законом установлена обязанность предоставления гарантий по оплате электроэнергии, размещаются в открытом доступе на официальном сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в разделе «Деятельность» в подразделе «Перечень покупателей и потребителей энергоресурсов».

«На текущий момент более 50 потребителей в нарушение закона имеют необеспеченных обязательств на 40 млн. руб. Ряд предприятий-неплательщиков, получив уведомления о необходимости гарантии, предпочли погасить задолженность. Семи неплательщикам, не предоставившим финансовые гарантии, грозит административная ответственность в виде штрафа, – отмечают в компании. – Если руководители этих предприятий и после этого не предпримут меры по изысканию гарантии, то они нарушат требования закона повторно, что в соответствии со статьей 14.61 Кодекса об административных нарушениях наказывается дисквалификацией на срок от двух до трех лет».

ПАО «Волгоградэнергосбыт» призывает потребителей электрической энергии не рисковать финансовым благополучием и деловой репутацией, а принять все меры к соблюдению закона.



