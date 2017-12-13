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Экономика
 13.12.2017 15:57

ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает неплательщикам о необходимости соблюдать закон

С изменением законодательства ряд категорий потребителей энергоресурсов, у которых образовалась задолженность в размере двух месячных начислений, обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате в виде банковской или муниципальной гарантий, либо иными способом, предусмотренным законом.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт», перечни потребителей, в отношении которых законом установлена обязанность предоставления гарантий по оплате электроэнергии, размещаются в открытом доступе на официальном сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в разделе «Деятельность» в подразделе «Перечень покупателей и потребителей энергоресурсов».
«На текущий момент более 50 потребителей в нарушение закона имеют необеспеченных обязательств на 40 млн. руб. Ряд предприятий-неплательщиков, получив уведомления о необходимости гарантии, предпочли погасить задолженность. Семи неплательщикам,  не предоставившим финансовые гарантии, грозит административная ответственность в виде штрафа, – отмечают в компании. – Если руководители этих предприятий и после этого не предпримут меры по изысканию гарантии,  то  они нарушат требования закона повторно, что в соответствии со статьей 14.61 Кодекса об административных нарушениях  наказывается дисквалификацией на срок от двух до трех лет».
ПАО «Волгоградэнергосбыт» призывает потребителей электрической энергии не рисковать финансовым благополучием и деловой репутацией, а принять все меры к соблюдению закона.

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Почти три миллиона рублей задолжал своим подчиненным директор одной из фирм  в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, нарушение было обнаружено во время проверки заявления женщины-инженера, которой коммерсант  за три месяца задолжал почти 50 тысяч рублей. Выяснилось, что от нечестного руководителя пострадали как минимум еще 24 человека. При этом деньги для выплаты "кровных" у предприятия были, но расходовались на другое. Теперь директору-растратчику грозит уголовная ответственность. В тоже время принимаются все меры для погашения зарплатного долга.  Расследование продолжается.
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В Волгоградской области в канун Нового года «Сбербанк" поставил сельских жителей в тупик Единственный банкомат ПАО «Сбербанк России», обслуживающий жителей поселков Береславка, Заря и Пархоменко Калачевского района Волгоградской области, стал предметом особого внимания селян.  Старый банкомат довольно часто выходит из строя и подчас люди не могут ни снять деньги, ни произвести необходимые платежи.  С просьбой повлиять на ситуацию люди обратились к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову, сообщает ИА "Высота 102". В качестве примера граждане приводят ситуацию, когда поломка банкомата в канун 2017 года оставила селян без пополнения денежных средств почти на две недели. Жалобы волгоградцев в органы местной власти, в банковское учреждение положительных результатов не принесли. Как...
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Собственник «Красного Октября» хотел обанкротить волгоградский завод «спустя рукава» Арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Ранее информагентство сообщало о подаче соответствующего заявления от налоговиков, имеющих финансовые претензии к предприятию на сумму более 660 миллионов рублей. Налоговая инспекция обратилась в суд с аналогичным иском после подачи такого же документа от швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит собственник предприятия – скрывшийся за границей от уголовного преследования Дмитрий Герасименко. Однако арбитражный суд оставил заявление иностранной компании без...
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Волгоградский художник Владислав Коваль создал авторскую открытку к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ Член Союза художников России, профессор Волгоградского государственного университета Владислав Коваль разработал авторскую почтовую открытку на тему волонтерской программы ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе университета, открытка была презентована в Москве в рамках финала Всероссийского Конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». «Волонтерская деятельность – «это то, что делается от чистого сердца». Сердце на открытке символизирует именно ту любовь, которую несут волонтеры. Она может быть приобщена к спорту или к добру, неважно, главное – это посыл. Контур сердца рассеян, потому что нельзя обозначить границы эмоций и чувств волонтеров», –...
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Общество 13.12.2017 13:53 (Обновлено: 13.12.2017 15:56)

В Волгоградской области силовики развернут борьбу с лжедольщиками Прокурор Волгоградской области Максим Ершов выразил готовность решить возникшую в регионе проблему с лжедольщиками. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом он сегодня заявил на совещании в белом зале администрации региона при участии губернатора, застройщиков и участников долевого строительства. Встреча была посвящена достройке проблемных домов.  Свою озабоченность новым трендом, который создали предприимчивые жители, первым выразил гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. По его словам, находятся такие граждане, которые,  пользуясь моментом,  покупают почти за бесценок квартиры в долгостроях, на которые готовятся зайти новые застройщики. В итоге количество собственников квартир в доме возрастает, как и возрастает нагрузка на компанию, которая...
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Происшествия 13.12.2017 13:43

30-летнего безработного жителя Тракторозавордского района, укравшего деньги с банковской карты,  задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел  7 декабря в Советском районе. 53-летний волгоградец пришел в отделение банка около одиннадцати часов вечера. Там он попросил незнакомого мужчину помочь ему снять деньги с банковской карты и назвал ее пин-код. Потом незнакомец сказал,  что карту заблокировал терминал. И посоветовал хозяину связаться со службой техподдержки банка. Доверчивый мужчина пошел домой,  чтобы найти нужный номер телефона. В его отсутствие злоумышленник снял около 90 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения горожанина, вернул ему карту и ушел....
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В здании администрации Волгоградской области появится еще один лифт Ввод в эксплуатацию ситуационного центра в здании администрации Волгоградской области планируется в мае 2018 года. Как уже сообщало  ИА «Высота 102», на эти цели, с учетом проекта, было выделено около 50 миллионов рублей. Ситуационный центр, пояснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, представляет собой отдельное помещение на проспекте Ленина, 9,  куда будет стекатьтся информация, необходимая для выработки и принятия решений по актуальным вопросам, также здесь будут внедряться технологии доставки, хранения, обработки, представления информации. Для данных целей  здесь установят соответствующее оборудование и привлекут специалистов. Материально-техническое оснащение СЦ позволит визуализировать собранную информацию, а также оперативно организовать совместную работу нескольких ведомств, а главное...
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Общество 13.12.2017 13:21 (Обновлено: 13.12.2017 13:51)

Навязывание обслуживания «зарплатного» проекта в конкретном банке недопустимо и ограничивает конкуренцию. Об этом  ИА «Высота 102» заявили  в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. Сегодня ведомством было выдано предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в данном банке.  Комитету предписано отозвать указанное письмо и проинформировать свои подведомственные учреждения о возможности обслуживания «зарплатного» проекта в любом банке с учетом требований...
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Общество 13.12.2017 13:14 (Обновлено: 13.12.2017 13:14)

На пресс-конференцию Владимира Путина поедут волгоградские журналисты Несколько журналистов из волгоградских СМИ аккредитованы на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет завтра в Москве. Как сообщает корреспондент со ссылкой на сайт президента РФ, среди тех, кто получит шанс задать «вживую» вопрос главе государства, представители интернет-сайта Волжский.ру, Первого Волгоградского канала, а также районных газет Волгоградской области.  Напомним, пресс-конференция Владимира Путина начнется завтра в 12-00. Аккредитацию получили 1640 журналистов из российских и зарубежных СМИ. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». 
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Происшествия 13.12.2017 12:55

32-летний волгоградец из зависти сжег автомобиль своего 57-летнего друга. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 27 ноября во дворе одного из домов  Ворошиловского района загорелся старый "ВАЗ" шестой модели. У машины полностью сгорел моторный отсек. Как выяснили эксперты,  причиной возгорания стал поджог.  В скором времени полицейские нашли и поджигателя. Им оказался давний “друг” пострадавшего. Мужчина заявил правоохранителям, что его знакомый не заслужил своего достатка. После очередной ссоры обидевшийся завистник  поджег авто. Причиной конфликта стала их давняя дискуссия о "социальном неравенстве": хозяин машины жил  немного лучше, чем его знакомый, собственного транспорта у которого никогда не было.  Теперь мстительному...
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Спорт 13.12.2017 12:14

Новый фасад бассейна "Спартак" выполнят в стиле стадиона "Волгоград Арена" Фасад бассейна "Спартак", который с конца 2016 года находится на капитальном ремонте, после завершения работ стилистически будет соответствовать фасаду стадиона "Волгоград Арена". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ФГУП "Спорт-Инжиниринг". В госкорпорации, которая является владельцем объекта, отмечают, что обновленный бассейн гармонично войдет в единый архитектурный ансамбль территории. В настоящее время сложно представить, как будет выглядеть бассейн "Спартак" после завершения работ. Сейчас  он своим внешним видом совершенно не украшает новый футбольный стадион, который полностью построен и почти готов к сдаче в эксплуатацию. Как уже сообщало информагентство, капитальный ремонт бассейна "Спартак" проводится в два этапа. Полностью все...
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Экология 13.12.2017 11:54

Полину Вергун в "Опоре России" назначили реформатором в сфере ТБО Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами в «Опоре России» возглавила Полина Вергун, глава группы компаний «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, которая ведет активную реализацию новой реформы в трех субъектах РФ, новый комитет, созданный в общественной организации, объединит предпринимателей малого и среднего бизнеса сферы обращения с отходами в период прохождения новой реформы. Основной целью новой структуры станет успешная реализация реформирования отрасли на территории российских субъектов в короткие сроки и  интеграция в новую систему бизнес сообщества.  Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами станет связующем звеном между регионами-практиками, начавшими реализацию новой реформы и субъектами, находящимися...
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Телеком 13.12.2017 11:49

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает выдачу заказов из китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, уже сегодня заказы из AliExpress доставляются в 413 центров продаж и обслуживания «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться – они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта.  «Мы рады предложить новую услугу и внести свой вклад в развитие онлайн-шопинга, который позволит нашим клиентам экономить семейный бюджет на покупках в интернете. Уверена, что многие посетители наших центров продаж купили новогодние подарки в популярном интернет-гипермаркете AliExpress. Теперь свой заказ они могут получить...
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Общество 13.12.2017 11:15

В администрации Волгоградской области нашли застройщиков еще на три проблемных ЖК В администрации Волгоградской области подписаны соглашения о намерениях с добросовестными застройщиками, готовыми завершить долгострои «Парк Европейский», «Эдем» и «Чайка-2». Об этом уже через считанные минуты  будет заявлено  на совещании у губернатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству,  компания, которая готова зайти в  "Парк Европейский"– это «Пересвет-Юг», она  уже занимается достройкой ЖК «Доминант». Один из трех домов в данном жилом комплексе уже сдан - 167 человек, наконец, после почти 10-летнего ожидания смогут заехать в долгожданное жилье. За "Эдем" берется "ВПСК", а "Чайку-2" достроит "Инвестгражданстрой". "Пересвет-Юг" придет на проблемные объекты "Парка Европейского" после достройки "Доминанта". В недостроенном...
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