В здании администрации Волгоградской области появится еще один лифт





Ввод в эксплуатацию ситуационного центра в здании администрации Волгоградской области планируется в мае 2018 года. Как уже сообщало ИА «Высота 102», на эти цели, с учетом проекта, было выделено около 50 миллионов рублей. Ситуационный центр, пояснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, представляет собой отдельное помещение на проспекте Ленина, 9, куда будет стекатьтся информация, необходимая для выработки и принятия решений по актуальным вопросам, также здесь будут внедряться технологии доставки, хранения, обработки, представления информации. Для данных целей здесь установят соответствующее оборудование и привлекут специалистов. Материально-техническое оснащение СЦ позволит визуализировать собранную информацию, а также оперативно организовать совместную работу нескольких ведомств, а главное — прогнозировать развитие событий: в режиме реального времени на мониторах в СЦ будет отражаться информация от министерств, ведомств и муниципальных подсистем. На базе центра установят компьютерное оборудование, конференцсвязь, серверные, а также рабочие экраны для визуальной демонстрации собранной информации, пояснили в комитете.

Для создания Регионального Организационно-технического комплекса Оперативного Управления, организации его оперативной работы предусмотрен и монтаж лифтового блока. Для этого проведены государственные историко-культурные экспертизы. Устройство лифта планируется со стороны дворового фасада только с двумя остановками: на первом и третьем этажах (именно на третьем этаже будет располагаться ситуационный центр). Лифтовый блок предназначен в том числе для маломобильных групп населения. Напомним, недавно в здании администрации региона уже построили один лифт.

Напомним, создание в Волгоградской области ситуационного центра предусмотрено комплексным планом мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности РФ. Такие центры уже успешно функционируют в 45 регионах России, включая Челябинскую, Омскую, Иркутскую, Ленинградскую, Сахалинскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Функционирование СЦ позволит повысить качество и оперативность государственного управления, что особенно актуально при принятии стратегических решений. Благодаря современным информационным технологиям анализ происходящих событий ускорится, а также уменьшится излишнее дублирование процессов в различных ведомствах, заверили в комитете.



