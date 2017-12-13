Чиновникам мэрии Волгограда «навязали» банк для получения зарплаты





Навязывание обслуживания «зарплатного» проекта в конкретном банке недопустимо и ограничивает конкуренцию. Об этом ИА «Высота 102» заявили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. Сегодня ведомством было выдано предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в данном банке.

Комитету предписано отозвать указанное письмо и проинформировать свои подведомственные учреждения о возможности обслуживания «зарплатного» проекта в любом банке с учетом требований Федерального закона «О национальной платежной системе», предусматривающего необходимость обеспечения перехода осуществления банковских операций с бюджетными средствами с применением платежной системы «МИР».

Как пояснил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников, навязывание кем бы то ни было работникам обслуживания «зарплатного» проекта в конкретном банке не только ущемляет их права, но и может привести к ограничению конкуренции на рынке данного вида финансовых услуг, поскольку такие действия могут привести к необоснованному лишению финансовых средств одних банков в пользу других. «По имеющейся у нас информации аналогичного рода указания даются и другими органами и организациями в Волгограде. При наличии доказательств таких фактов мы готовы рассматривать соответствующие заявления и обращения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству».



