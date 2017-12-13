В Волгограде безработный снял всю наличность с чужой карты

30-летнего безработного жителя Тракторозавордского района, укравшего деньги с банковской карты, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел 7 декабря в Советском районе. 53-летний волгоградец пришел в отделение банка около одиннадцати часов вечера. Там он попросил незнакомого мужчину помочь ему снять деньги с банковской карты и назвал ее пин-код. Потом незнакомец сказал, что карту заблокировал терминал. И посоветовал хозяину связаться со службой техподдержки банка. Доверчивый мужчина пошел домой, чтобы найти нужный номер телефона. В его отсутствие злоумышленник снял около 90 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения горожанина, вернул ему карту и ушел. Вскоре мужчина заметил пропажу денег и заявил об этом в полицию. Злоумышленника задержали, тот сознался во всем и вернул украденное. Сейчас вору, отпущенному под подписку о невыезде, грозит до пяти лет тюрьмы.