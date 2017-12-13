



Единственный банкомат ПАО «Сбербанк России», обслуживающий жителей поселков Береславка, Заря и Пархоменко Калачевского района Волгоградской области, стал предметом особого внимания селян. Старый банкомат довольно часто выходит из строя и подчас люди не могут ни снять деньги, ни произвести необходимые платежи. С просьбой повлиять на ситуацию люди обратились к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову, сообщает ИА "Высота 102".

В качестве примера граждане приводят ситуацию, когда поломка банкомата в канун 2017 года оставила селян без пополнения денежных средств почти на две недели. Жалобы волгоградцев в органы местной власти, в банковское учреждение положительных результатов не принесли.

Как отметили в аппарате Уполномомоченного по правам человека, это не первое обращение граждан, проживающих в сельской местности Волгоградской области, по указанной проблеме. Однако руководство регионального отделения Сбербанка России не спешит решать ее в интересах клиентов, заявили в организации.

Между тем, это не единственная тема для претензий граждан на работу ПАО «Сбербанк России». В текущем году к Уполномоченному обращались волгоградцы с жалобами на ограничение их прав в отделениях банковского учреждения Волгограда, операторы которых отказывали в приеме платежей за наличные средства, понуждая к осуществлению безналичного расчета.

Валерий Ростовщиков обратился к руководителю регионального Отделения Сбербанка России с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию с учетом законных интересов граждан, - отметили в пресс-службе.



