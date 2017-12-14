Рекордное число пассажиров в этом году удалось обслужить волгоградскому аэропорту. Как сообщили ИА "Высота 102" в воздушной гавани, по предварительным подсчетам, авиаузел готовится встретить в декабре миллионного пассажира, а всего по итогам 2017 года пассажиропоток составит более 1 миллиона человек - на 25% больше, чем в 2016 году. Такого показателя аэропорт Волгограда не демонстрировал очень давно. В среднем воздушная гавань обслуживала в год порядка 500 тысяч пассажиров. Пассажиропоток активно стал расти последние три года. Аэропорт начал обслуживать 750, 800 и даже 900 тысяч пассажиров в год. Такой прирост специалисты связывают с проводимой к ЧМ-2018 реконструкцией авиаузла, возросшей привлекательностью Волгограда как...