В администрации Волгоградской области нашли застройщиков еще на три проблемных ЖК





В администрации Волгоградской области подписаны соглашения о намерениях с добросовестными застройщиками, готовыми завершить долгострои «Парк Европейский», «Эдем» и «Чайка-2». Об этом уже через считанные минуты будет заявлено на совещании у губернатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, компания, которая готова зайти в "Парк Европейский"– это «Пересвет-Юг», она уже занимается достройкой ЖК «Доминант». Один из трех домов в данном жилом комплексе уже сдан - 167 человек, наконец, после почти 10-летнего ожидания смогут заехать в долгожданное жилье. За "Эдем" берется "ВПСК", а "Чайку-2" достроит "Инвестгражданстрой". "Пересвет-Юг" придет на проблемные объекты "Парка Европейского" после достройки "Доминанта". В недостроенном жилом комплексе в Кировском районе Волгограда - 13 домов, квартиры в которых уже проданы, а продаж в трех домах еще не было. К достройке "Чайки-2" и "Эдема" застройщики приступят в следующем году, на доведение до ума домов понадобится около 2 лет. Всего до конца текущего года будут сданы в эксплуатацию еще два долгостроя в Волгограде на улице Лавочкина, 7 и в Волжском на площади Труда, 172. Свои квартиры получат более 400 человек. До конца 2019 года планируется достроить 23 многоквартирных дома и решить жилищную проблему более 2 тысяч граждан. Пока не найден застройщик на "АхтубуСитиПарк". Однако есть строительная компания, работающая в Волжском, которая теоретически может взяться за проблемный объект. Но без привлечения кредитных средств этому застройщику не обойтись. Заместитель губернатора Валентина Гречина заявила, что переговоры с банками по данному вопросу уже ведутся.



