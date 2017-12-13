|Общество
|13.12.2017 11:15
В администрации Волгоградской области нашли застройщиков еще на три проблемных ЖК
В администрации Волгоградской области подписаны соглашения о намерениях с добросовестными застройщиками, готовыми завершить долгострои «Парк Европейский», «Эдем» и «Чайка-2». Об этом уже через считанные минуты будет заявлено на совещании у губернатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, компания, которая готова зайти в "Парк Европейский"– это «Пересвет-Юг», она уже занимается достройкой ЖК «Доминант». Один из трех домов в данном жилом комплексе уже сдан - 167 человек, наконец, после почти 10-летнего ожидания смогут заехать в долгожданное жилье. За "Эдем" берется "ВПСК", а "Чайку-2" достроит "Инвестгражданстрой". "Пересвет-Юг" придет на проблемные объекты "Парка Европейского" после достройки "Доминанта". В недостроенном жилом комплексе в Кировском районе Волгограда - 13 домов, квартиры в которых уже проданы, а продаж в трех домах еще не было. К достройке "Чайки-2" и "Эдема" застройщики приступят в следующем году, на доведение до ума домов понадобится около 2 лет. Всего до конца текущего года будут сданы в эксплуатацию еще два долгостроя в Волгограде на улице Лавочкина, 7 и в Волжском на площади Труда, 172. Свои квартиры получат более 400 человек. До конца 2019 года планируется достроить 23 многоквартирных дома и решить жилищную проблему более 2 тысяч граждан. Пока не найден застройщик на "АхтубуСитиПарк". Однако есть строительная компания, работающая в Волжском, которая теоретически может взяться за проблемный объект. Но без привлечения кредитных средств этому застройщику не обойтись. Заместитель губернатора Валентина Гречина заявила, что переговоры с банками по данному вопросу уже ведутся.
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О загрязненной нитратами питьевой воде и проблеме с вывозом мусора говорили в Калачевском районе на выездном...
|Экономика
|13.12.2017 15:57
С изменением законодательства ряд категорий потребителей энергоресурсов, у которых образовалась задолженность в размере двух месячных начислений, обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате в виде банковской или муниципальной гарантий, либо иными способом, предусмотренным законом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт», перечни потребителей, в отношении которых законом установлена обязанность предоставления гарантий по оплате электроэнергии, размещаются в открытом доступе на официальном сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в разделе «Деятельность» в подразделе «Перечень покупателей и потребителей энергоресурсов». «На текущий момент более 50 потребителей в нарушение закона имеют необеспеченных обязательств на 40 млн. руб. Ряд предприятий-неплательщиков, получив уведомления о...
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|Происшествия
|13.12.2017 15:53
Телевизор и два автомобильных аккумулятора похитили злоумышленники из попавшего в аварию во Фроловском районе легкового "Mercedes-Benz". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП случилось накануне на 812 километре трассы М-6 "Каспий". После ДТП, пострадавших в котором к счастью не было, водитель иномарки оставил свой автомобиль на обочине и ненадолго отошел. В это время воры разбили стекло и украли приглянувшееся имущество. Вскоре полицейскими были задержаны 21-летний и 19-летний местные безработные. Они признали свою вину и вернули украденное. Им грозит до пяти лет тюрьмы за кражу.
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|Расследования
|13.12.2017 15:30
Почти три миллиона рублей задолжал своим подчиненным директор одной из фирм в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, нарушение было обнаружено во время проверки заявления женщины-инженера, которой коммерсант за три месяца задолжал почти 50 тысяч рублей. Выяснилось, что от нечестного руководителя пострадали как минимум еще 24 человека. При этом деньги для выплаты "кровных" у предприятия были, но расходовались на другое. Теперь директору-растратчику грозит уголовная ответственность. В тоже время принимаются все меры для погашения зарплатного долга. Расследование продолжается.
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|Общество
|13.12.2017 14:46
Единственный банкомат ПАО «Сбербанк России», обслуживающий жителей поселков Береславка, Заря и Пархоменко Калачевского района Волгоградской области, стал предметом особого внимания селян. Старый банкомат довольно часто выходит из строя и подчас люди не могут ни снять деньги, ни произвести необходимые платежи. С просьбой повлиять на ситуацию люди обратились к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову, сообщает ИА "Высота 102". В качестве примера граждане приводят ситуацию, когда поломка банкомата в канун 2017 года оставила селян без пополнения денежных средств почти на две недели. Жалобы волгоградцев в органы местной власти, в банковское учреждение положительных результатов не принесли. Как...
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|Экономика
|13.12.2017 14:46
Арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Ранее информагентство сообщало о подаче соответствующего заявления от налоговиков, имеющих финансовые претензии к предприятию на сумму более 660 миллионов рублей. Налоговая инспекция обратилась в суд с аналогичным иском после подачи такого же документа от швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит собственник предприятия – скрывшийся за границей от уголовного преследования Дмитрий Герасименко. Однако арбитражный суд оставил заявление иностранной компании без...
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|Общество
|13.12.2017 14:20
Волгоградский художник Владислав Коваль создал авторскую открытку к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™
Член Союза художников России, профессор Волгоградского государственного университета Владислав Коваль разработал авторскую почтовую открытку на тему волонтерской программы ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе университета, открытка была презентована в Москве в рамках финала Всероссийского Конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». «Волонтерская деятельность – «это то, что делается от чистого сердца». Сердце на открытке символизирует именно ту любовь, которую несут волонтеры. Она может быть приобщена к спорту или к добру, неважно, главное – это посыл. Контур сердца рассеян, потому что нельзя обозначить границы эмоций и чувств волонтеров», –...
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|Общество
|13.12.2017 13:53 (Обновлено: 13.12.2017 15:56)
Прокурор Волгоградской области Максим Ершов выразил готовность решить возникшую в регионе проблему с лжедольщиками. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом он сегодня заявил на совещании в белом зале администрации региона при участии губернатора, застройщиков и участников долевого строительства. Встреча была посвящена достройке проблемных домов. Свою озабоченность новым трендом, который создали предприимчивые жители, первым выразил гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. По его словам, находятся такие граждане, которые, пользуясь моментом, покупают почти за бесценок квартиры в долгостроях, на которые готовятся зайти новые застройщики. В итоге количество собственников квартир в доме возрастает, как и возрастает нагрузка на компанию, которая...
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|Происшествия
|13.12.2017 13:43
30-летнего безработного жителя Тракторозавордского района, укравшего деньги с банковской карты, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел 7 декабря в Советском районе. 53-летний волгоградец пришел в отделение банка около одиннадцати часов вечера. Там он попросил незнакомого мужчину помочь ему снять деньги с банковской карты и назвал ее пин-код. Потом незнакомец сказал, что карту заблокировал терминал. И посоветовал хозяину связаться со службой техподдержки банка. Доверчивый мужчина пошел домой, чтобы найти нужный номер телефона. В его отсутствие злоумышленник снял около 90 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения горожанина, вернул ему карту и ушел....
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|Общество
|13.12.2017 13:37 (Обновлено: 13.12.2017 13:41)
Ввод в эксплуатацию ситуационного центра в здании администрации Волгоградской области планируется в мае 2018 года. Как уже сообщало ИА «Высота 102», на эти цели, с учетом проекта, было выделено около 50 миллионов рублей. Ситуационный центр, пояснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, представляет собой отдельное помещение на проспекте Ленина, 9, куда будет стекатьтся информация, необходимая для выработки и принятия решений по актуальным вопросам, также здесь будут внедряться технологии доставки, хранения, обработки, представления информации. Для данных целей здесь установят соответствующее оборудование и привлекут специалистов. Материально-техническое оснащение СЦ позволит визуализировать собранную информацию, а также оперативно организовать совместную работу нескольких ведомств, а главное...
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|Общество
|13.12.2017 13:21 (Обновлено: 13.12.2017 13:51)
Навязывание обслуживания «зарплатного» проекта в конкретном банке недопустимо и ограничивает конкуренцию. Об этом ИА «Высота 102» заявили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. Сегодня ведомством было выдано предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в данном банке. Комитету предписано отозвать указанное письмо и проинформировать свои подведомственные учреждения о возможности обслуживания «зарплатного» проекта в любом банке с учетом требований...
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|Общество
|13.12.2017 13:14 (Обновлено: 13.12.2017 13:14)
Несколько журналистов из волгоградских СМИ аккредитованы на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет завтра в Москве. Как сообщает корреспондент со ссылкой на сайт президента РФ, среди тех, кто получит шанс задать «вживую» вопрос главе государства, представители интернет-сайта Волжский.ру, Первого Волгоградского канала, а также районных газет Волгоградской области. Напомним, пресс-конференция Владимира Путина начнется завтра в 12-00. Аккредитацию получили 1640 журналистов из российских и зарубежных СМИ. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
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|Происшествия
|13.12.2017 12:55
32-летний волгоградец из зависти сжег автомобиль своего 57-летнего друга. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 27 ноября во дворе одного из домов Ворошиловского района загорелся старый "ВАЗ" шестой модели. У машины полностью сгорел моторный отсек. Как выяснили эксперты, причиной возгорания стал поджог. В скором времени полицейские нашли и поджигателя. Им оказался давний “друг” пострадавшего. Мужчина заявил правоохранителям, что его знакомый не заслужил своего достатка. После очередной ссоры обидевшийся завистник поджег авто. Причиной конфликта стала их давняя дискуссия о "социальном неравенстве": хозяин машины жил немного лучше, чем его знакомый, собственного транспорта у которого никогда не было. Теперь мстительному...
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|Спорт
|13.12.2017 12:14
Фасад бассейна "Спартак", который с конца 2016 года находится на капитальном ремонте, после завершения работ стилистически будет соответствовать фасаду стадиона "Волгоград Арена". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ФГУП "Спорт-Инжиниринг". В госкорпорации, которая является владельцем объекта, отмечают, что обновленный бассейн гармонично войдет в единый архитектурный ансамбль территории. В настоящее время сложно представить, как будет выглядеть бассейн "Спартак" после завершения работ. Сейчас он своим внешним видом совершенно не украшает новый футбольный стадион, который полностью построен и почти готов к сдаче в эксплуатацию. Как уже сообщало информагентство, капитальный ремонт бассейна "Спартак" проводится в два этапа. Полностью все...
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|Экология
|13.12.2017 11:54
Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами в «Опоре России» возглавила Полина Вергун, глава группы компаний «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, которая ведет активную реализацию новой реформы в трех субъектах РФ, новый комитет, созданный в общественной организации, объединит предпринимателей малого и среднего бизнеса сферы обращения с отходами в период прохождения новой реформы. Основной целью новой структуры станет успешная реализация реформирования отрасли на территории российских субъектов в короткие сроки и интеграция в новую систему бизнес сообщества. Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами станет связующем звеном между регионами-практиками, начавшими реализацию новой реформы и субъектами, находящимися...
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|Телеком
|13.12.2017 11:49
ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает выдачу заказов из китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, уже сегодня заказы из AliExpress доставляются в 413 центров продаж и обслуживания «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться – они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. «Мы рады предложить новую услугу и внести свой вклад в развитие онлайн-шопинга, который позволит нашим клиентам экономить семейный бюджет на покупках в интернете. Уверена, что многие посетители наших центров продаж купили новогодние подарки в популярном интернет-гипермаркете AliExpress. Теперь свой заказ они могут получить...
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13 декабря 11:15
В администрации Волгоградской области нашли застройщиков еще на три проблемных ЖК 17
13 декабря 10:55
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13 декабря 10:21
Общество
13 декабря 14:46
13 декабря 14:20
13 декабря 13:53
13 декабря 13:21
13 декабря 11:15
В администрации Волгоградской области нашли застройщиков еще на три проблемных ЖК 17
13 декабря 08:47
13 декабря 08:23
12 декабря 21:03
12 декабря 16:35
12 декабря 15:41
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