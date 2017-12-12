В Волгоградской области на мать оставленного в подъезде ребенка завели уголовное дело

Уголовное дело заведено на жительницу Котово, подбросившую своего новорожденного ребенка в подъезд дома в Камышине, об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД.

Напомним, 3 декабря в первом подъезде многоквартирного дома №8 по улице Кирова нашли брошенного ребенка. Новорожденный мальчик лежал в коробке. Его матерью оказалась 22-летняя безработная, находящаяся в разводе и воспитывающая двоих малолетних детей. Женщина рассказала, что не встала на учет в медицинское учреждение по беременности. Мальчика она родила 30 ноября самостоятельно в домашних условиях, без посторонней помощи. Спустя несколько дней, осознав, что не сможет содержать ребенка, она вызвала такси и отправилась в Камышин, где в найденную коробку положила сына и оставила его в подъезде дома, после чего вернулась обратно в Котово. Женщина созналась в совершенном проступке. За оставление ребенка в заведомо опасном положении ей грозит год лишения свободы.