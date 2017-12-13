Центральный концертный зал в Волгограде ждет очередной ремонт

В программу подготовки к празднованию 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве внесли ряд дополнений, в том числе по ремонту учреждений культуры. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, в программе мероприятий появилась строчка о проведении ремонтных работ в 2018 году в Центральном концертном зале ГБУК "Волгоградская филармония", где 2 февраля пройдет большой праздничный концерт. О том, что конкретно предстоит отремонтировать в крупном концертном зале Волгограда, в документе не сообщается. Отметим, что последний раз ЦКЗ ремонтировали в 2011 году к празднованию 70-летней годовщины Сталинградской битвы. Тогда, как сообщало ИА "Высота 102", на эти цели было выделено 60 миллионов рублей. На эти деньги в ЦКЗ заменили систему кондиционирования, отремонтировали гардероб, туалеты. Был обновлен и зрительский зал. Здесь полностью поменяли сиденья, постелили новое ковровое покрытие, подсветили ступеньки для удобства посетителей. Напомним, зал в ЦКЗ может принять около тысячи зрителей.

В программе подготовки к 75-летию Сталинградской битвы также запланировано проведение лазерного шоу и фейерверка, мероприятий патриотической направленности, выставочного проекта "Цвета Победы", кинопроектор с участием деятелей российского кино, XI Всероссийского фестиваля национальных культур "От Волги до Дона" и др.



