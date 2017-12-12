В администрации Волгоградской области подписаны соглашения о намерениях с добросовестными застройщиками, готовыми завершить долгострои «Парк Европейский», «Эдем» и «Чайка-2». Об этом уже через считанные минуты будет заявлено на совещании у губернатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, компания, которая готова взяться за это непростое дело – это «Пересвет-Юг», которая уже занимается достройкой ЖК «Доминант». Один из трех домов в данном жилом комплексе уже сдан - 167 человек, наконец, после почти 10-летнего ожидания смогут заехать в долгожданное жилье. Всего до конца текущего года будут сданы в эксплуатацию еще два долгостроя в Волгограде на улице Лавочкина, 7 и в...

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