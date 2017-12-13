Заказы из AliExpress теперь можно получить в розничной сети «Ростелекома»

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает выдачу заказов из китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, уже сегодня заказы из AliExpress доставляются в 413 центров продаж и обслуживания «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться – они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта.

«Мы рады предложить новую услугу и внести свой вклад в развитие онлайн-шопинга, который позволит нашим клиентам экономить семейный бюджет на покупках в интернете. Уверена, что многие посетители наших центров продаж купили новогодние подарки в популярном интернет-гипермаркете AliExpress. Теперь свой заказ они могут получить в салонах «Ростелекома» в более чем 300 городах по всей России», — отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Екатерина Петропавловская.



