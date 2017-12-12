Волгоградская облдума попросит ведущие банки о реструктуризации кредитов обманутых дольщиков





В Волгоградской облдуме подготовлен проект обращения к руководителям трех ведущих российских кредитных организаций – «Сбербанка», «ВТБ» и «Россельхозбанка». Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты намерены попросить руководителей финансовых учреждений разработать механизм реструктуризации ипотечных займов обманутых дольщиков. В проекте обращения речь идет о гражданах, включенных в реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов. В Волгоградской области в такой перечень входят 706 дольщиков. Включение в данный список в соответствии с разработанными Минстроем РФ критериями носит заявительный характер. Всего же в регионе проблемными являются 46 многоквартирных домов, сроки сдачи которых уже истекли.

В своем письме депутаты облдумы напомнили президенту «Сбербанка» Герману Грефу, председателю правления «ВТБ» Андрею Костину и руководителю «Россельхозбанка» Дмитрию Патрушеву о том, что задачу оперативно решать проблемы, возникающие при строительстве многоквартирных домов, ставил лично президент России Владимир Путин.

В Волгоградской области, как отмечается в проекте обращения, предпринимается комплекс мер, направленных на разрешение проблем дольщиков. Ряд объектов уже передан добросовестным компаниям, которые взялись за их достройку. На законодательном уровне регпарламент также выработал механизмы, направленные на повышение привлекательности долгостроев для новых инвесторов.



