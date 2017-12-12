Как получить в подарок от МегаФона планшет Samsung









В преддверии Нового года «МегаФон» проводит для своих клиентов совместную акцию с компанией Samsung. При покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 в салонах связи или интернет-магазине МегаФона абоненты тарифного плана «Включайся!» получат в подарок планшет Samsung Galaxy Tab А 7.0.

Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, акция действует в период с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Стоимость смартфона Samsung Galaxy S7 edge в розничной сети МегаФона составляет 37 тыс. 990 рублей, а Samsung Galaxy Note 8 - 69 тыс. 990 рублей.

При покупке Galaxy S7 edge действуют специальные условия рассрочки на 18 месяцев. Устройство можно приобрести без первоначального взноса с ежемесячным платежом 2 100 рублей.

Таким образом, абоненты тарифной линейки «Включайся», кроме «Включайся! Пиши», без лишних переплат могут стать владельцем не только топового смартфона, но и отличного планшета, рыночная цена которого составляет 10 тыс. 990 рублей. Для участия в акции также необходимо подключить SIM-карту с тарифом «МегаФон-Онлайн» для использования мобильного интернета на планшете.