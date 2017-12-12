В Волгограде следователи выясняют обстоятельства смертельного отравления ребенка





Обстоятельства гибели ребенка, отравившегося угарным газом, выясняют волгоградские следователи, об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, как уже сообщало информагентство, трагедия произошла накануне в Кировском районе в одном из домов на улице Козака. Вечером родители зашли в ванную, а, когда вышли, то увидели, что их дочери лежат без сознания. Старшая из них, 9-летняя школьница, погибла. Младшую, которой исполнилось полтора года, удалось спасти.

По имеющимся сведениям, источником токсичного газа могла стать установленная в квартире водонагревательная колонка, а также неисправная система вентиляции.