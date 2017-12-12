|Экономика
|13.12.2017 09:27(Обновлено: 13.12.2017 11:37)
В Волжском выявлено более 800 фактов нарушений в сфере весогабаритного контроля
Более 800 фактов нарушений в сфере весогабаритного контроля выявили сотрудники ГИБДД за 10 месяцев текущего года в городе Волжский Волгоградской области. К одному нарушителю применено наказание в виде ареста.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, 1 декабря в Волжском на пункте передвижного весового контроля сотрудниками Госавтоинспекции для весогабаритного контроля был остановлен большегрузный автомобиль (транспортное средство зарегистрировано в Московской области). Водитель отказался пройти процедуру взвешивания автомобиля. За неповиновение законным требованиям сотрудников ГИБДД мужчина был доставлен в суд. В качестве меры наказания ему избрали арест на 5 суток. Руководитель муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» Виталий Кокшилов рассказал, что всего на передвижном посту весового контроля в 2017 году (с февраля по ноябрь включительно) произведено более 1700 взвешиваний грузовых автомобилей. По выявленным правонарушениям составлены протоколы, а нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа. Сумма штрафа зависит от нескольких факторов, в том числе от массы перегруза, и составляет от 1000 до 10 000 рублей для водителей, от 10 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 рублей для юридических лиц. Применяемые санкции нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранение целостности покрытия дорог.
Напомним, обслуживают комплекс весового контроля специалисты МАУ «СГТ», которые ответственны за техническое обеспечение взвешивания.
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|Общество
|13.12.2017 11:15
В администрации Волгоградской области подписаны соглашения о намерениях с добросовестными застройщиками, готовыми завершить долгострои «Парк Европейский», «Эдем» и «Чайка-2». Об этом уже через считанные минуты будет заявлено на совещании у губернатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, компания, которая готова взяться за это непростое дело – это «Пересвет-Юг», которая уже занимается достройкой ЖК «Доминант». Один из трех домов в данном жилом комплексе уже сдан - 167 человек, наконец, после почти 10-летнего ожидания смогут заехать в долгожданное жилье. Всего до конца текущего года будут сданы в эксплуатацию еще два долгостроя в Волгограде на улице Лавочкина, 7 и в...
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|Политика
|13.12.2017 10:55
В Волгоградской облдуме подготовлен проект обращения к руководителям трех ведущих российских кредитных организаций – «Сбербанка», «ВТБ» и «Россельхозбанка». Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты намерены попросить руководителей финансовых учреждений разработать механизм реструктуризации ипотечных займов обманутых дольщиков. В проекте обращения речь идет о гражданах, включенных в реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов. В Волгоградской области в такой перечень входят 706 дольщиков. Включение в данный список в соответствии с разработанными Минстроем РФ критериями носит заявительный характер. Всего же в регионе проблемными являются 46 многоквартирных домов, сроки сдачи которых уже истекли. В своем письме депутаты...
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|Расследования
|13.12.2017 10:51
Уголовное дело заведено на жительницу Котово, подбросившую своего новорожденного ребенка в подъезд дома в Камышине, об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Напомним, 3 декабря в первом подъезде многоквартирного дома №8 по улице Кирова нашли брошенного ребенка. Новорожденный мальчик лежал в коробке. Его матерью оказалась 22-летняя безработная, находящаяся в разводе и воспитывающая двоих малолетних детей. Женщина рассказала, что не встала на учет в медицинское учреждение по беременности. Мальчика она родила 30 ноября самостоятельно в домашних условиях, без посторонней помощи. Спустя несколько дней, осознав, что не сможет содержать ребенка, она вызвала такси и отправилась в Камышин, где в...
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|Происшествия
|13.12.2017 10:21
19-летняя девушка, выпрыгнувшая на ходу из машины, с травмой головы и ушибами попала в больницу. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП случилось в Ворошиловском районе на перекрестке улиц Череповецкой и Ардатовской накануне ночью. Как стало известно информагентству из источников в экстренных службах, возможной причиной случившегося стала ее ссора с 28-летним водителем.
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|Астрахань
|13.12.2017 10:17
Сегодня около девяти часов утра в районе посёлка Троицкий Икрянинского района в результате лобового столкновения между Toyota Corolla, зарегистрированной в республике Калмыкия, и Hyundai Solaris из Астраханской области, погибли шесть человек, в том числе ребёнок в возрасте 1-2 лет. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По сообщению регионального УМВД, ещё трое госпитализированы. По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением при повороте, выехал на встречную полосу и боком врезался в Hyundai. В настоящее время на месте работают следователи и сотрудники ОБ ДПС №2. Решается вопрос о возбуждении уголовного...
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|Телеком
|13.12.2017 10:12
В преддверии Нового года «МегаФон» проводит для своих клиентов совместную акцию с компанией Samsung. При покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 в салонах связи или интернет-магазине МегаФона абоненты тарифного плана «Включайся!» получат в подарок планшет Samsung Galaxy Tab А 7.0. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, акция действует в период с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Стоимость смартфона Samsung Galaxy S7 edge в розничной сети МегаФона составляет 37 тыс. 990 рублей, а Samsung Galaxy Note 8 - 69 тыс. 990 рублей. При покупке Galaxy S7 edge действуют...
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|Доска позора
|13.12.2017 10:07
«Доска позора»: В Краснослободске Волгоградской области чиновники признали годным для жизни дом из опилок
Дефектов и иных повреждений не обнаружено – такой вердикт вынесла межведомственная комиссия в городе Краснослободске после осмотра муниципальной квартиры №1 дома №15 по ул Ленина. Как рассказала ИА «Высота 102» Дарья Половинкина, ее семья вынуждена была выехать из так называемого двухквартирного муниципального дома послевоенной постройки из-за невозможности проживания в нем. «Мы обратились в нашу администрацию с просьбой признать дом аварийным, - рассказала Дарья. – Крыша дома у нас протекает, весь шифер развалился, полностью прогнил конек. Из-за прогнившей деревянной обшивки почти полностью высыпался утепляющий слой из опилок. Завалинка дома практически полностью отсутствует, оголяя глину, также...
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|Расследования
|13.12.2017 09:43
Обстоятельства гибели ребенка, отравившегося угарным газом, выясняют волгоградские следователи, об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, как уже сообщало информагентство, трагедия произошла накануне в Кировском районе в одном из домов на улице Козака. Вечером родители зашли в ванную, а, когда вышли, то увидели, что их дочери лежат без сознания. Старшая из них, 9-летняя школьница, погибла. Младшую, которой исполнилось полтора года, удалось спасти. По имеющимся сведениям, источником токсичного газа могла стать установленная в квартире водонагревательная колонка, а также неисправная система вентиляции.
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|Газетный киоск
|13.12.2017 09:16
МОСКВА, 12 декабря./ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею представителя Общественной палаты Волгограда Олеси Бирюлькиной о проведении по всей стране новой патриотическо-экологической акции под названием "Цветок памяти". Во вторник на встрече с активистами экологического просвещения в субъектах РФ в рамках Всероссийской акции "Россия - территория "Эколят - Молодых защитников Природы" Бирюлькина предложила провести две новые акции. "Первая называется "Цветок памяти". Мы хотим научить маленьких детей посадить в феврале в горшочек семечко, чтобы 9 мая массово высадить выращенные детьми цветы у памятников Победы по всей...
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|Происшествия
|13.12.2017 08:54
Пожарные спасли двоих подростков, провалившихся по лёд на городском пруду в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о ЧП на водоеме поступило накануне на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы от очевидцев. К месту происшествия выдвинулись сотрудники Росгвардии и пожарный расчёт пожарно-спасательной части №30. Как рассказал начальник караула лейтенант внутренней службы Григорий Горбачёв, прибывший в составе этого боевого расчёта, мальчик и девочка находились в полынье в 15 метрах от берега. Подростки из последних сил держались за кромку льда. Пожарные помогли детям обмотаться веревкой, а затем вытянули их на берег. Подростков передали врачам...
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|Общество
|13.12.2017 08:47
Обманутые дольщики ЖК «Чайка-2» и «АхтубаСитиПарк» накануне, в общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню конституции РФ, побывали на приеме у заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина. Как рассказали ИА «Высота 102» дольщики «Чайки-2», они сообщили заминистру о тупиковой ситуации с объектом долевого строительства в Дзержинском райне Волгограда, в котором большая часть квартир продана, деньги выведены мошенническим образом, а стройка брошена на стадии котлована. Поведали дольщики и о безнаказанности застройщика, о сложностях, возникающих при попытках привлечь потенциального инвестора. По словам волгоградцев, Никита Стасишин был удивлен отсутствию проблемного объекта в дорожной карте региона, пообещал дольщикам обратиться напрямую к губернатору...
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|Экономика
|13.12.2017 08:25
Сотрудничество производителя стройматериалов и Волгоградского строительного техникума стало ярким примером взаимодействия бизнеса и среднего профессионального образования. Повышение престижа рабочих специальностей на сегодня одна из тех важных задач, решение которой находится на стыке интересов власти, бизнеса и образования. Еще 5-10 лет назад большинство старшеклассников, особенно в региональных центрах, даже мысли не допускало в будущем связать свою жизнь с рабочей профессией. Вузы ломились от абитуриентов, коммерческих учреждений высшего образования становилось все больше. В результате рынок перенасыщался выпускниками «офисных специальностей», работы на которых просто не хватало. Сейчас ситуация меняется. Получить диплом и пойти работать руками уже не кажется школьникам...
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|Общество
|13.12.2017 08:23 (Обновлено: 13.12.2017 09:25)
Жители Светлоярского района Волгоградской области организовали в соцсетях акцию «Светлый Яр – не химическая помойка», цель которой – остановить ввоз на территорию района химической свалки из Кировского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» ее участники, маленькие светлоярцы выкладывают в соцсетях фотографии с плакатами «Мы хотим жить – Светлый Яр не химическая помойка». Речь идет о полигоне ядовитых отходов в Кировском районе, конкурс на рекультивацию которой выиграло ООО «ЭкоТехСервис», и стало вывозить содержимое свалки на территорию Светлого Яра. В настоящее время вывоз химических отходов бывшей мебельной фабрики имени Ермана, по словам жителей Светлого Яра, активизировался. «Грузовики идут и...
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|Происшествия
|12.12.2017 22:13
Трое пострадавших и один погибший ребенок – в Кировском районе Волгограда сегодня вечером семья отравилась угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах, до прибытия бригады «Скорой помощи» скончалась 10-летняя девочка. ЧП произошло в квартире дома №3 по улице Козака около 18 часов. С отравлением в больницу отправлены 28-летняя женщина и 1,5 годовалая девочка. Состояние обеих – средней степени тяжести. 30-летний мужчина от госпитализации отказался.
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|Аналитика
|12.12.2017 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде на создание новогоднего настроения брошены силы муниципальных оркестров
Смотрите сегодня в программе: музыканты «Волгоградконцерта» взялись за непростую задачу создания новогоднего настроения для жителей бесснежного и серого города. Центральный парк культуры и отдыха меняется: уже весной волгоградцы и гости города смогут прокатиться на новом колесе обозрения. Второе рождение «Спартака»: старый добрый бассейн полностью реконструируют и передадут новому хозяину. Год, принесший беды для дома на Университетском проспекте в Советском районе, завершается хорошими новостями: все жители приобрели новые квартиры. Информационные выпуски ИА...
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Экономика
13 декабря 09:27
В Волжском выявлено более 800 фактов нарушений в сфере весогабаритного контроля 2
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