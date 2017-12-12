







Более 800 фактов нарушений в сфере весогабаритного контроля выявили сотрудники ГИБДД за 10 месяцев текущего года в городе Волжский Волгоградской области. К одному нарушителю применено наказание в виде ареста.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, 1 декабря в Волжском на пункте передвижного весового контроля сотрудниками Госавтоинспекции для весогабаритного контроля был остановлен большегрузный автомобиль (транспортное средство зарегистрировано в Московской области). Водитель отказался пройти процедуру взвешивания автомобиля. За неповиновение законным требованиям сотрудников ГИБДД мужчина был доставлен в суд. В качестве меры наказания ему избрали арест на 5 суток. Руководитель муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» Виталий Кокшилов рассказал, что всего на передвижном посту весового контроля в 2017 году (с февраля по ноябрь включительно) произведено более 1700 взвешиваний грузовых автомобилей. По выявленным правонарушениям составлены протоколы, а нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа. Сумма штрафа зависит от нескольких факторов, в том числе от массы перегруза, и составляет от 1000 до 10 000 рублей для водителей, от 10 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 рублей для юридических лиц. Применяемые санкции нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранение целостности покрытия дорог.

Напомним, обслуживают комплекс весового контроля специалисты МАУ «СГТ», которые ответственны за техническое обеспечение взвешивания.