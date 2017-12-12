В Волгоградской области спасли провалившихся под лёд подростков

Пожарные спасли двоих подростков, провалившихся по лёд на городском пруду в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о ЧП на водоеме поступило накануне на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы от очевидцев. К месту происшествия выдвинулись сотрудники Росгвардии и пожарный расчёт пожарно-спасательной части №30. Как рассказал начальник караула лейтенант внутренней службы Григорий Горбачёв, прибывший в составе этого боевого расчёта, мальчик и девочка находились в полынье в 15 метрах от берега. Подростки из последних сил держались за кромку льда. Пожарные помогли детям обмотаться веревкой, а затем вытянули их на берег. Подростков передали врачам скорой медицинской помощи. Напомним, что в начале декабря произошло ЧП на пруду в Кировском районе Волгограда. 11-летний школьник зашел на лед, где стал пинать пластиковую бутылку. Заигравшись, он не заметил, как оказался практически на середине пруда. Тонкий лёд не выдержал веса ребенка, школьник провалился в воду. Спасти подростка не удалось.



