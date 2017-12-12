Обманутые дольщики ЖК «Чайка-2» и «АхтубаСитиПарк» накануне, в общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню конституции РФ, побывали на приеме у заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина. Как рассказали ИА «Высота 102» дольщики «Чайки-2», они сообщили заминистру о тупиковой ситуации с объектом долевого строительства в Дзержинском райне Волгограда, в котором большая часть квартир продана, деньги выведены мошенническим образом, а стройка брошена на стадии котлована. Поведали дольщики и о безнаказанности застройщика, о сложностях, возникающих при попытках привлечь потенциального инвестора. По словам волгоградцев, Никита Стасишин был удивлен отсутствию проблемного объекта в дорожной карте региона, пообещал дольщикам обратиться напрямую к губернатору Волгоградской области для выяснения ситуации со строительной пирамидой «Чайка-2», организовать целевую встречу с инициативной группой дольщиков ЖК, оказать содействие в поиске нового застройщика. Ситуация с «Чайка-2» взята на личный контроль замминистра, утверждают дольщики. В случае, если проблему не удастся сдвинуть с мертвой точки силами администрации Волгоградской области, то Никита Стасишин, по словам волгоградцев, выразил готовность обратиться в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовные дела в отношении застройщика и лиц, виновных в затягивании строительства, на федеральном уровне.

Напомним, в минувшую субботу в Волгограде провели митинг и обманутые дольщики ЖК «Династия». Они также требовали включить их недостроенный дом в список проблемных объектов и принятия дорожной карты по вводу дома в эксплуатацию.



