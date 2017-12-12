В Волжском прошёл "час с мэром"









Сегодня на пресс-конференции с участием главы Волжского Игоря Воронина были подведены итоги работы за 2017 год и обозначены перспективные направления развития города. Как сообщает ИА "Высота 102", Игорь Николаевич в разговоре с журналистами ответил на интересующие вопросы, рассказал о проведенной работе в сфере благоустройства, обновлении транспортной инфраструктуры, а также о развитии новых направлений в сфере дополнительного образования и культуры.

Одним из первых в ходе встречи прозвучал вопрос об экологической обстановке в Волжском. Глава города пояснил, что крупные промышленные предприятия города реализуют программы в сфере защиты окружающей среды, проводят мероприятия по модернизации очистных сооружений. В 2018 году будут завершены работы по установке газоочистных душирующих камер на Волжском абразивном заводе. Это значительно снизит количество выбросов сероводорода в атмосферу. В настоящее время в городе организован комплексный мониторинг за состоянием воздуха, который проводят специалисты МБУ «Служба охраны окружающей среды». Игорь Николаевич подчеркнул, что органы местного самоуправления не наделены полномочиями в сфере экологического контроля, городская экологическая служба занимается мониторингом ситуации и в случае выявленных нарушений направляет информацию в уполномоченные органы.

На вопрос журналистов о комплексном подходе при проведении дорожного ремонта глава города ответил: «Все запланированные работы исполнены в срок. На этом мы не останавливаемся, в следующем году будет продолжен ремонт как основных магистралей, так и внутриквартальных дорог. Будем участвовать в федеральных программах, привлекать дополнительное финансирование».

Также на встрече обсудили перспективы развития отрасли жилищного строительства. По мнению главы города, необходимо уходить от точечной застройки, сохранять культурный облик города. Поддержка областной власти и участие в федеральных программах дает возможность менять подход к жилищной застройке, делать его комплексным, как, например, строительство 28 микрорайона.

Важной темой обсуждения стала тема незавершенного строительства «АхтубаСитиПарк». Игорь Воронин подчеркнул, что главная задача – найти инвестора и достроить жилье. Такой опыт у города уже есть. При поддержке губернатора и областных властей была решена проблема недостроенного жилья в микрорайоне 2а.

Представители СМИ поинтересовались отношением главы городского округа к проявлению вандализма, равнодушия.

"Я считаю, вандалов и равнодушных людей в Волжском лишь единицы. Тысячи, сотни тысяч волжан любят свой город, и хотят жить в уютном и красивом городе. Мы будем работать, созидать и благоустраивать. Город – это зеркало, меняются люди – меняется город", - пояснил Игорь Николаевич.

Особое внимание в ходе разговора глава города уделил вопросам развития инновационных направлений в сфере дополнительного образования. Для юных волжан в этом году открыты секции робототехники, 3D-моделирования, а также секции по киберспорту.

В ходе встречи Игорь Воронин ответил и на другие вопросы журналистов. Глава города поблагодарил представителей городских и региональных СМИ: «Спасибо за вашу работу, за ваше внимание к волжанам и к городу».