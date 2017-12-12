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 13.12.2017 09:16

Матвиенко поддержала идею проведения в России новой экологической акции "Цветок памяти"


МОСКВА, 12 декабря./ТАСС/. 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею представителя Общественной палаты Волгограда Олеси Бирюлькиной о проведении по всей стране новой патриотическо-экологической акции под названием "Цветок памяти". Во вторник на встрече с активистами экологического просвещения в субъектах РФ в рамках Всероссийской акции "Россия - территория "Эколят - Молодых защитников Природы" Бирюлькина предложила провести две новые акции. "Первая называется "Цветок памяти". Мы хотим научить маленьких детей посадить в феврале в горшочек семечко, чтобы 9 мая массово высадить выращенные детьми цветы у памятников Победы по всей стране", - сказала Бирюлькина, добавив, что для этого можно провести онлайн-уроки по озеленению.
"Мы поддержим эту инициативу во всех субъектах", - ответила на это Матвиенко.
Второй всероссийской акцией может стать создание экологической карты добровольных садов. "Каждый город может выбрать заброшенную территорию, выбрать одно какое-то растение и создать, например, парк тюльпанов, парк роз или парк можжевельника. Дети со всей страны смогут приезжать в эти парки, и через лет десять вся Россия будет экологическим парком добровольческих садов", - сказала Бирюлькина.
"Креативненько, спасибо", - сказала Матвиенко и поручила включить все предложения, прозвучавшие на встрече, в итоговую резолюцию. "В Совфеде так: сказал - отвечай. Все, что будет записано в резолюции, постараемся максимально реализовать. За собой оставляю контроль", - подчеркнула спикер Совфеда.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/4805345

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