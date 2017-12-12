«ВОЛМА» - дружба со студенческой скамьи









Сотрудничество производителя стройматериалов и Волгоградского строительного техникума стало ярким примером взаимодействия бизнеса и среднего профессионального образования.

Повышение престижа рабочих специальностей на сегодня одна из тех важных задач, решение которой находится на стыке интересов власти, бизнеса и образования. Еще 5-10 лет назад большинство старшеклассников, особенно в региональных центрах, даже мысли не допускало в будущем связать свою жизнь с рабочей профессией. Вузы ломились от абитуриентов, коммерческих учреждений высшего образования становилось все больше. В результате рынок перенасыщался выпускниками «офисных специальностей», работы на которых просто не хватало.

Сейчас ситуация меняется. Получить диплом и пойти работать руками уже не кажется школьникам бесперспективным решением. Благодаря таким проектам как акция «Неделя без турникетов» и масштабному развитию чемпионата рабочих специальностей «WorldSkillsRussia» до старшеклассников удается доносить, что рабочая профессия - это не только гарантия востребованности на рынке труда, но и достойная заработная плата. Еще один шаг в направлении повышения престижа рабочих специальностей лежит в области взаимодействии бизнеса и образования.













Сотрудничество между компанией «ВОЛМА» и Волгоградским строительным техникумом началось более 10 лет назад, а сегодня оно переросло в тесное и взаимовыгодное социальное партнерство. Обе организации ведут свою историю с середины 1940-х годов. «ВОЛМА» - от Сталинградского гипсового завода, а ВСТ - от Сталинградского вечернего строительного техникума. Тогда для восстановления разрушенного во время Великой Отечественной войны Сталинграда возникла острая необходимость в строительных материалах и специалистах, которые умели бы с ними работать – каменщиках, штукатурах, малярах, плотниках.

«Мы отдаем себе отчет, что профессионалы, которые в будущем будут работать с нашими материалами – сухими строительными смесями, пазогребневыми плитами, гипсокартоном, - сейчас проходят обучения в учреждениях среднего профессионального образования, - считает генеральный директор Управляющей компании «ВОЛМА» Владимир Овчинцев. – Сотрудничество получается взаимовыгодным. Мы помогаем учебным заведениям материалами и инструментом, лучших студентов поддерживаем в поездках на соревнования профессионального мастерства, а будущие штукатуры и мастера-отделочники уже со студенческой скамьи узнают все особенности материалов «ВОЛМА», привыкают к ним. Развиваем эту работу в нескольких регионах, но сотрудничество с Волгоградским строительным техникумом складывается самым тесным и продуктивным».

Когда несколько месяцев назад «ВОЛМА» разработала для рынка строительно-отделочных материалов настоящий подарок – новую модификацию легендарной гипсовой штукатурки «ВОЛМА-Слой», теперь не требующую предварительного грунтования, именно студенты и преподаватели ВСТ в числе первых тестировали материал. Продукция под маркой «ВОЛМА» регулярно предоставляется компанией техникуму для проведения мастер-классов и практических занятий.













При поддержке «ВОЛМА» студенты Волгоградского строительного техникума два года подряд становились чемпионами России на «WorldSkillsRussia». Валерия Балванова и Дмитрий Литовченко поочередно победили сначала на региональном, а затем и на всероссийском этапе чемпионата по направлению «Малярные и декоративные работы». Валерия - один из лидеров сборной России, на ее счету уже есть победы и на международных соревнованиях, а в 2019 году она будет представлять нашу страну на чемпионате мира в Казани. Дмитрий после своей победы узнал о работе производителя изнутри - в течение летних каникул он проходил практику в Управлении разработкой продуктов «ВОЛМА». Оба студента являются воспитанниками мастера производственного обучения ВСТ, сертифицированного эксперта «WorldSkills» Елены Саенко.

«Благодаря поддержке компании наши студенты идут в ногу со временем, работают с самым современным инструментом и материалами, - рассказала Елена Саенко. - Дети учатся сразу на тех продуктах, которые затем им предстоит использовать при осуществлении отделочных или декоративных работ. Раньше бывало, что студенты строительных специальностей учились на глине, а когда сталкивались с качественными материалам, просто не понимали, как себя с ними вести, не знали их свойств. Ребята, которые побеждают при поддержке «ВОЛМА» в «WorldSkills», служат примером для остальных студентов и мотивируют школьников поступать к нам».













Осенью 2017-го года Волгоградскому строительному техникуму исполнилось 70 лет. В числе гостей на праздновании юбилея учебного заведения были и представители «ВОЛМА». В качестве подарка компания презентовала техникуму современную штукатурную станцию «Kaleta 5», с которой студенты смогут обучаться машинному нанесению штукатурок и наливных полов. Эта технология является наиболее прогрессивной и активно развивается на современном строительном рынке.



