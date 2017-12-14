Известная поговорка «Чистота — лучшая красота» точно не подходит к пейзажу, который «украшает» улицу имени Карла Либкнехта в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», приславшие в редакцию фото, площадка превратилась в мусорную свалку. Несут сюда различные отходы и днем, и ночью, вместо того, чтобы выбросить в мусорные баки. «Почему мы гадим там, где живем?», - задаются вопросом волгоградцы, которые своими силами не могут справиться с этим безобразием.

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



