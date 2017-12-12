17-летний подросток из Серафимовичского района Волгоградской области угнал несколько машин, чтобы добраться до любимой девушки, живущей в 80 километрах от него. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, впервые молодой человек пошел на преступление 11 ноября. Тогда он похитил машину односельчанина и, доехав до места встречи, бросил транспорт у поселка возлюбленной. Всего через пару дней он снова решил отправится на встречу на чужом авто. Но 13 ноября удача отвернулась от пылкого влюбленного. Первый угнанный автомобиль заглох еще в поселении. Во второй машине бензин закончился в паре километров от дома "Ромео". А попытка угнать третье авто не удалась - юношу заметил хозяин машины. После чего неудавшийся угонщик сбежал с места преступления. Отметим, что из всех транспортных средств парень отдавал предпочтение "ВАЗам".

Полицейским он объяснил, что просто хотел попасть на встречу с любимой девушкой. Теперь молодому человеку, которого задержали полицейские, грозит до пяти лет тюрьмы за угон.