







Монтаж нового колеса обозрения высотой 50 метров планируется завершить к весне. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время на территории ЦПКиО Волгограда идет монтаж конструкций с закрытыми всесезонными кабинками, в которых предусмотрены обогрев и охлаждение. Параллельно ведутся работы по благоустройству парковой зоны.













В администрации Волгоградской области отмечают, что на сегодняшний день завершена реконструкция лишь первой очереди. Долгосрочные планы благоустройства ЦПКиО Волгограда рассчитаны на 3 года. Одним из знаковых мест парка стал уголок, связанный с военной историей города - на том самом месте, где в дни Сталинградской битвы располагался штаб командующего 13-й гвардейской дивизии генерала Александра Родимцева, восстановлен блиндаж и установлена памятная доска. В ближайшее время состоится торжественное открытие мемориала.







