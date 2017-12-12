



Обустройством скотомогильников, которые долгие годы были бесхозными, использовались стихийно, предстоит заняться местным властям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен проект регионального закона о наделении органов местного самоуправления полномочиями в данной сфере. На сегодняшний день ни юридической, ни финансовой возможности привести биотермические ямы, которые могут являться источником заразных болезней, в порядок у районных властей нет. На кладбище животных утилизируются их трупы, мертворожденные плоды, конфискованная мясная, рыбная продукция III и V классов опасности. Ежегодно в регионе утилизируется порядка 5 тысяч тонн трупов животных и прочих биологических отходов.

В Волгоградской области числится несколько сотен скотомогильников, большинство из которых – бесхозные. На сегодняшний день в реконструкции нуждаются 84 биотермические ямы. В бюджете Волгоградской области 2018 года на обустройство «кладбищ» животных в 20 районах области, а также городском округе Камышине, выделено почти 20 млн рублей.

Примечательно, что закон о наделении местных властей полномочиями по реконструкции и содержанию скотомогильников планировался к принятию еще в 2015 году. О чем два года назад в СМИ заявляла председатель регионального комитета ветеринарии Галина Аликова. Однако созрела законодательная инициатива только сейчас.



