В Волгограде и районах области юные участники конкурса эколого-социальных проектов высадили в Год экологии 800 деревьев и кустарников









В АО «КАУСТИК» подводят итоги открытого регионального конкурса эколого-социальных проектов, который одно из крупнейших предприятий Волгоградской области проводило в течение всего Года экологии в России.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, осенью минувшего года в комиссию конкурса, грантовый фонд которого составил 1 миллион 700 тысяч рублей, поступило более 100 заявок от некоммерческих организаций и инициативных групп. Главной целью конкурса было вовлечение детей и молодёжи в деятельность по охране окружающей среды. 20 победителей - некоммерческие организации и инициативные группы из Красноармейского и Кировского районов Волгограда, Волжского, Михайловки, Ольховки, Дубовки и других населённых пунктов области - получили гранты на реализацию своих экологических проектов.

Необычную эколого-патриотическую акцию с помощью сотрудников волгоградского «КАУСТИКа» провели учащиеся и педагоги Ольховской средней школы. Все вместе в мае этого года на прилегающей к школе территории они высадили 235 саженцев различных пород деревьев и кустарников, заложив, таким образом, Парк Победы. Клёны, каштаны, калина, можжевельник - всего 75 видов - выбраны не случайно. Во время Сталинградской битвы на территории Ольховской школы располагался эвакогоспиталь, в котором лечились раненые участники сражения родом из разных регионов СССР. Деревья, поселившиеся в школьном дендрарии, символизируют различные географические области нашей страны, которые были малой родиной участников битвы за Сталинград. На торжественное открытие парка из Оренбурга, Ярославля и Воронежа в июле приехали потомки участника сражения Тимофея Мирошкина, который в 1942 году был постояльцем госпиталя. Кстати, все молодые растения укоренились и успешно пережили жаркое волгоградское лето.

Новые зелёные аллеи и ландшафтные уголки появились также в школах Кировского района Волгограда, Волжского, Средней Ахтубы и Михайловки. В Дубовском районе в рамках проекта «Семь природных чудес Дубовского района» открылась новая экологическая тропа. В Советском районе Волгограда местные активисты на средства гранта с помощью профессиональных биологов провели обследование четырёх вековых дубов в посёлке Горная Поляна и очистили от мусора значительную территорию склонов Пахотиной балки. Подробно с результатами реализации всех победивших проектов, в которых приняли непосредственное участие почти семнадцать тысяч юных жителей Волгоградской области, можно ознакомиться на сайте официального грантооператора конкурса – Федерации детских организаций – по адресу http://vfdo.ru/competitions/

Организация и грантовая поддержка открытого конкурса эколого-социальных проектов – только часть той социальной работы, которую проводит пятитысячный коллектив АО «КАУСТИК», отметивший летом этого года 50-летие со дня выпуска первой партии продукции. В июне 2017 года совместно с благотворительным фондом Елены Исинбаевой в центре посёлка Светлый Яр волгоградские химики открыли общедоступную современную воркаут-площадку для занятий любительским спортом. Всего же акционерное общество «КАУСТИК» регулярно оказывает адресную материальную и финансовую помощь более 30-ти различным общественным, бюджетным и социальным организациям Красноармейского района Волгограда, города Волжский, Светлоярского, Даниловского и других районов области.



