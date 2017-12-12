Более полумиллиона рублей взыскивает Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства с Волгоградского района водных путей и судоходства, филиала федерального учреждения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного арбитражного суда, иск на возмещение ущерба волжским биоресурсам будет рассматриваться 19 декабря.

В феврале 2014 года управление Росрыболовства согласовало землечерпательные работы для приведения в порядок волжского фарватера. Условием было искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов. Организация после завершения работ должна была выпустить в Волгу более 36 тысяч мальков русского осетра весом не менее 3 граммов и более 270 тысяч особей сазана весом не меньше 15 граммов. Но этого сделано не было. Теперь природоохранная организация требует от речников материальной компенсации ущерба. Учитывая, что стоимость экземпляра молоди осетра составляет - 5 рублей 22 копейки, а сазана - 1 рубль 31 копейку. Росрыболовство предъявило иск на 546 753 рублей и три копейки.



