



Дефектов и иных повреждений не обнаружено – такой вердикт вынесла межведомственная комиссия в городе Краснослободске после осмотра муниципальной квартиры №1 дома №15 по ул Ленина. Как рассказала ИА «Высота 102» Дарья Половинкина, ее семья вынуждена была выехать из так называемого двухквартирного муниципального дома послевоенной постройки из-за невозможности проживания в нем.









«Мы обратились в нашу администрацию с просьбой признать дом аварийным, - рассказала Дарья. – Крыша дома у нас протекает, весь шифер развалился, полностью прогнил конек. Из-за прогнившей деревянной обшивки почти полностью высыпался утепляющий слой из опилок. Завалинка дома практически полностью отсутствует, оголяя глину, также просели наружные углы». Коммунальных удобств в доме нет: отсутствует туалет, вода и отопление. По словам Дарьи, с 2013 года ее семья добивается признания дома аварийным, но безрезультатно – чиновники не видят или не хотят видеть явных дефектов дома и считают, что в доме жить можно.









Последнее обследование дома, к слову, визуальное, было проведено членами комиссии, которую возглавляет заместитель главы городского поселения Краснослободска Олег Анатольевич Курышев, в ноябре этого года. И вновь ничто не могло повлиять на твердую точку зрения чиновников, депутатов, представителей Роспотребнадзора и других многочисленных структур – дом не то, что не был признан аварийным, но и капремонт для избушки, из которой высыпаются опилки, члены комиссии посчитали излишним.









«С детьми в таких условиях мы здесь просто не выживем, - говорит Дарья. – Готовы предоставить освободившуюся жилплощадь для тех, кто признал наш дом годным для житья. Пусть поживут здесь несколько дней, я думаю, этого хватит для того, чтобы понять все «прелести» существования в условиях, которых уже даже во многих деревнях нет».









Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.















